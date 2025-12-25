淡水 公司田溪遭汙染 環保局急設防線

新北市淡水區公司田溪24日下午疑似有違法業者偷排放廢水、油汙，將水面染成咖啡色，並散發惡臭油味，直到夜間才稍散。環保局事後到場緊急設置攔油索及撈油，但住戶埋怨，因下雨溪水湍急，油汙應該都往下游流去，盼市府加強監測與巡邏，避免讓擁有豐富水中生物與鳥類的自然溪流生態被破壞殆盡。

住在淡海輕軌行政中心站附近社區大樓的黃姓女住戶表示，當日晚上9時許，在行政中心站月台還聞得到油味，感嘆不久前淡北道路工程挖斷自來水管，造成淡水大停水，在停水好幾天後，才在新聞上看到市府處理情形，如今又發生公司田溪有人違法排放油汙、廢水，令人感到無奈。

黃姓女住戶強調，公司田溪之前復原得不錯，上周橋下還可見螃蟹在爬行，每天早上、下午也可見鷺鷥、翠鳥及冬季候鳥都在該區域覓食，強調這是區域的寶貝資產，溪流的位置也是新市鎮的起點，對於在高樓林立的現代社區中能有如此好的風景，更應該要非常珍惜。

環保局稽查科長曾士豪表示，獲報派員到場稽查，目視河面上發現些許浮油，採集水樣水色呈透明略帶些許汽油味，經測試檢測相關COD（化學需氧量）及重金屬都未有反應；後續巡查周圍營建工地、資源回收場、加油站、汽車維修廠等，也未發現異常排放廢汙水或棄置廢油的情事，為避免汙染擴散，於下游設置白色吸油棉索，另水利局也在下游增設橘色攔油索進行雙層防護。

曾士豪指出，因該處河道深，且因降雨導致河川水流湍急，假日工廠也多休息未作業，持續針對集水區內地毯式搜索，同時調閱沿線監視器追查，並規畫於公司田溪增設烽火台科技執法，杜絕河川水汙染。