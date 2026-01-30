淡水「殼牌故事館」 商港時代風華再現

記者連琳／專題報導

淡水文化園區設有「殼牌故事館」，常設展出殼牌倉庫的歷史、發展沿革，亦為淡水社區大學辦學場域，並不定期舉辦各項藝文展演活動，由淡水文化基金會管理運用原殼牌倉庫的舊建築群，推動淡水文創發展與國際文化交流，讓民眾了解淡水國際商港時代的繁華。

從「臭油棧」到文化園區 殼牌倉庫華麗轉身

新北市市定古蹟原英商嘉士洋行倉庫又稱淡水殼牌倉庫，原是殼牌石油集團19世紀末在臺灣投資設立的油品進口輸儲加工基地，園區範圍包含倉庫建築群、油槽和洋樓，約近4千坪的土地面積，見證淡水開港、日據時代、二次世界大戰美軍轟炸臺灣等重要歷史時刻，是淡水唯一僅存的洋行倉庫，也是臺灣少數僅有的工業遺址古蹟。

被老淡水人稱作「臭油棧」的淡水殼牌倉庫，現規劃成為淡水文化園區，包含藝文展演中心、淡水社區大學、殼牌故事館、藝文沙龍及殼牌文創會館，並保留鐵道、地磅平臺、儲藏室、油槽等區域，活化利用古蹟，成為文化藝術場域。

寓教於樂說歷史 跨越近代產業軌跡

其中，「殼牌故事館」介紹19世紀以來，殼牌集團如何發展、進駐淡水港、取得殼牌倉庫經營油棧，到火燒臭油棧、產權糾紛、成為市定古蹟、修復活化工程等歷程，並推出各種殼牌倉庫體驗課程、遊戲，讓民眾以寓教於樂的方式，深入了解淡水歷史。

光緒20年間，英商范嘉士取得永久租斷契約，並參與殼牌運輸與貿易公司的營運，因此又將土地租給殼牌公司，而在日本頒布永代借地法規後，殼牌公司便擁有永代借地權。取得使用權後，殼牌公司積極推動石油煉製品販賣，尤其做為點燈照明的煤油，是民生必需品，受到民眾喜愛，並在日本統治下，以殼牌淡水油棧淡水油槽所的名義經營。

走進淡水文化園區，可以看到保留的紅磚造倉庫，在藍色的淡水河畔旁十分突出，台灣工藝發展協會曾在該倉庫舉辦《工藝亮點．滬尾漫活》展覽，運用多元媒材製作的精美工藝品，一字排開，許多展出的工藝師獲得國立臺灣工藝研究發展中心「臺灣工藝之家」認證，在設計和製作上獨具匠心，引人注目。

工藝師精心創作的多媒材藝術品，在百年倉庫空間中展現現代美感。（本報資料照片）

走進殼牌故事館，彷彿穿越時空，回到淡水國際商港的黃金年代。（本報資料照片）

殼牌公司擁有永代借地權，積極推動石油煉製品販賣，受到民眾喜愛。（本報資料照片）

殼牌故事館用復古模型裝飾，並推出各種殼牌倉庫體驗課程、遊戲，寓教於樂。（本報資料照片）

淡水文化園區是古蹟活化後的新據點，結合文創與藝文展演，讓老倉庫注入新生命。（本報資料照片）

園區內完整保留油槽與鐵道等工業遺構，展現古蹟活化後的獨特風貌。（本報資料照片）

