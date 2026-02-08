淡水「體感溫度1度」 鄭明典曝最冷時段還沒來

淡水今天早上出現體感溫度1度低溫。（圖／東森新聞）





前氣象局長鄭明典今（8日）一早發文表示，冷高壓應該很接近出海階段，通常這階段冷空氣最強。甚至有民眾的手機顯示淡水地區今天早上的「體感溫度」只有1度。

鄭明典臉書發文表示，台北站氣壓1030這個氣壓值算高了，比對台灣附近雲街走向，冷高壓應該很接近出海階段，通常這階段冷空氣（平流）最強，但最低溫可能要等傍晚日落之後才出現。

淡水地區顯示體感溫度1度。（圖／讀者提供）

中央氣象署指出，今（8日）至明（9日）清晨受到寒流影響，全台各地天氣非常寒冷，低溫預測甚至下探5度，苗栗地區體感溫度甚至下探3度。

氣象專家林得恩分析，最冷階段會落在今晚至明晨，最低溫預測，西半部及宜蘭地區攝氏8至12度，花東及澎湖地區攝氏11至15度，金門地區攝氏6至8度，馬祖地區攝氏5至7度。

