淡水1.5萬戶又爆大停水! 居民無奈:淡水乾脆改名叫"炎"區

社會中心／洪巧璇、陳威余 新北報導

新北市淡水的部分地區，又停水了！上個月，淡水才發生大停水，如今惡夢再度重演，有民眾經過淡水捷運站前，發現路面頻頻滲水，自來水公司勘查後，發現是地下水管毀損、出現破洞，導致漏水，中午緊急派員搶修，初步統計，一共影響淡水17個村里，有1萬5千戶暫時停水。

民視記者洪巧璇：「近日有民眾經過淡水捷運站附近時，發現明明沒有下雨，但是地面上卻濕答答一片，而自來水公司在接獲通報之後，也前來調查原因。」兩台怪手挖開柏油路面，裡頭積水混雜著泥濘，施工單位一看，發現是水管毀損、破了洞，導致路面滲水。16號中午12點，自來水公司派員搶修，要把新的水管裝上去，才能復水，一共造成新北市淡水區17個村里受到影響，1萬5千戶暫時停水。

廣告 廣告





淡水1.5萬戶又爆大停水！ 居民無奈：乾脆改名「炎」地區

淡水1.5萬戶又爆大停水！ 居民無奈：乾脆改名「炎」地區（圖／民視新聞）

淡水居民：「那水管破裂預計是停到今天下午五點，自來水廠來放這個臨時的水塔，給這邊附近的居民來使用。」好險居民家中有水塔可以應急，但沒有水塔可以儲水的店家，又該如何是好。受影響店家：「這邊從中午就開始停水了，休息了啊現在就沒辦法洗碗，現在就等到下午啊。」打開水龍頭，滴水不漏，沒水可用，生意也被迫停擺，居民一聽到停水，立刻頭皮發麻，瞬間回想起上個月停水造成的不便，就有網友留言，淡水地區沒水，乾脆改名叫〝炎〞地區，把三點水和水字都拿掉了，聽到停水PTSD又牙起來了，更有網友表示，淡水的水管多災多難，需要安太歲。









淡水1.5萬戶又爆大停水！ 居民無奈：乾脆改名「炎」地區

淡水1.5萬戶又爆大停水！ 居民無奈：乾脆改名「炎」地區（圖／民視新聞）

新北市議員（民）鄭宇恩：「淡水在近半年來，已經是有兩次的大規模停水，呼籲自來水公司管線老舊的部分，定期可能也要開挖幫忙汰換老舊管線。」經歷過上個月的大停水，淡水人已經停到怕了，只盼停水情形別再發生。





原文出處：淡水1.5萬戶又爆大停水！ 居民無奈：乾脆改名「炎」地區

更多民視新聞報導

女助理私照傳教授！辦公室「好多套套」她進出被拍

獨家／買WBC二手票注意！社群詐騙猖獗 民眾與詐團交手親身經歷全曝光了

基隆又爆水管！影響4.6萬戶 原訂16時送水延後、估「這時」恢復

