淡水10萬人大停水多日...張育萌轟「把市政失能當日常」：侯友宜、洪孟楷聯手巨型人禍！

淡北道路施工鑽破自來水管，導致淡水地區停水超過四天。台灣青年世代共好協會理事長張育萌昨（1）日直言，一個連「好好做事情」都做不到的侯友宜，加上要咎責也不敢問市府的洪孟楷，這就是一場巨型的失能人禍，兩人聯手示範什麼叫「把市政失能當日常」。

「淡水 10 萬人大停水，侯友宜和洪孟楷聯手示範什麼叫『把市政失能當日常』」，張育萌昨日在臉書發文表示，淡水道路施工，直接挖爆地下自來水管，當整個淡海新市鎮，6 萬多戶居民停水超過四天。

張育萌再說，這週末，新北市長侯友宜在「新北歡樂耶誕城」，跟大狗狗合照，臉書直接被灌爆，市民怒轟「耶誕城的狗也要喝水吧？」「市長，你要不要來淡水看看？我憋了兩天連廁所都不敢上」；民怨沸騰，週末開始，在地議員協調旅館，讓居民可以簡單沖澡；海鮮餐廳無奈課金，叫瓶裝礦泉水來炒菜，也有人今天上班日，只能跟親友借水，或直接頂著油頭去搭捷運。



張育萌並說，選區立委洪孟楷11月30日突然驚醒早上9 點50分公告「目前共有 7 台水車 在淡水區內輪流供應」，下午4點43分，洪孟楷說「已經準備放水了，但是因為需要時間讓水壓上來，所以五點後會陸續有水！」結果等啊等，等到天荒地老，水都沒來。晚上9點16分，洪孟楷直接發一段影片，說「持續關心淡水復水，請淡水自來水營運處洪主任向各位鄉親報告。」直接被居民炮轟「那你就不要說『今天下午五點復水』你就說禮拜一」、「一延再延，我除了滿肚子火，還滿膀胱的尿！」



1日早上 10 點半，洪孟楷號稱「目前約剩七個里部分社區尚未正常復水」，張育萌直言，這再次引爆居民怒火。海洋都心居民留言說「早上 11 點，海都還沒有水，請問昨天傍晚五點說就送的水，是送到外太空去了嗎？？？？？？」住在管線最末端的新春里，等到快發瘋，問洪孟楷說「新春里民是沒繳稅嗎⋯⋯水從高雄來都應該要到了吧！」

張育萌又說，結果侯友宜再來提油救火，宣布經過搶修，「有八成恢復正常用水」，停水戶直接絕望，笑說「淡水人已學會使用貓砂」。



張育萌表示，新北施工根本亂搞——當初淡北道路工程，新北市新工處在委外設計的時候，台水就要求要嘛讓他們進去巡查管線位置，要嘛就要由施工廠商探挖，「但這兩件事，廠商都沒做。新北市新工處是包庇，還是從頭到尾都在睡？」



張育萌指出，這次是最大規模停水。但這個廠商其實不只這次亂搞——在這之前，已經有兩次小規模停水，廠商亂搞，新北新工處亂搞，侯友宜神隱，洪孟楷今天卻質詢經濟部，說要在立法院「向經濟部長請命」，這什麼神鬼邏輯？



「10 萬人大停水，侯友宜又玩躲貓貓。反正沒人找得到他，就天下太平」，張育萌嘆道，一個連「好好做事情」都做不到的侯友宜，加上要咎責也不敢問市府的洪孟楷，搞出這樣的大停水——就是一場巨型的失能人禍。

（圖片來源：張育萌臉書）

