淡水16年4.4星人氣義式餐廳1月底結束營業 在地人嘆：以後吃不到了
又有人氣餐廳熄燈！在新北市淡水區深耕16年的平價義式餐廳「啥義式淡水竹圍店」日前公告，將於1月底結束營業。消息曝光後，不少在地居民與北藝大校友湧入留言區表達不捨，感嘆再也吃不到那麼好吃的義大利麵。
業者5日於臉書公告指出，餐廳將於1月31日周六結束營業，感謝顧客們多年來的支持，同時曬出店面頂讓的訊息。餐廳即將歇業的消息曝光後，立刻湧入在地居民及一些饕客的留言，對此，業者也在貼文底下表示，原本打算安靜結束、默默離開，但看到有這麼多人不捨，他感動之餘覺得應該和大家交代一下。
老闆表示，這間餐廳自2009年創立至今，陪伴不少顧客從學生走到社會職場，累積許多回憶與情感，也很感激大家的支持，他們很榮幸在大家生命中佔有一部分。
不過，老闆坦言，這項決定歷經長時間內部討論與掙扎，並非輕率宣布。因為餐飲服務業本就辛苦，再加上疫情衝擊，老闆為了保障員工生計盡可能撐住，卻也背負沉重財務壓力，至今仍未完全復原，曾經在真理大學的分店也因此停業。其後，負責人轉往裝修產業發展，近期掌廚夥伴又因個人因素離開，最終決定讓餐廳暫時畫下句點。
老闆也感動地說，最感謝的是多年支持的顧客，即使鮮少宣傳，餐廳仍能在Google維持4星以上評價，這是所有同仁引以為傲的成就，也留下珍貴肯定。目前餐廳預計營業至1月底，但確切停業日期仍可能調整，呼籲想回味的老顧客把握時間。店家也未完全排除未來再度重返市場的可能性，盼緣分到了，仍有機會再與大家見面。
留言區中有不少吃過該餐廳料理的人，紛紛大力推薦，「平價又好吃，CP值超高的義大利麵」、「櫻桃鴨胸義大利麵難忘」、「從學生時代吃到現在真的很捨不得」、「以後想吃去哪裡？」、「難怪最近經過門口擠滿人潮」、「好可惜，時代的眼淚」、「我的愛店！去哪找這麼棒的平價義大利麵」。
