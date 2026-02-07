淡水2場寵物認養會 贈平安燈

新北市動保處於2月8日及大年初三在賞櫻勝地淡水天元宮周邊舉辦2場寵物認養會，現場除有可愛犬貓認養，還有狂犬病疫苗免費注射及植入晶片，大年初三活動更加碼贈送新春認養大禮包及寵物平安燈，歡迎民眾到場認養毛寶貝，一起過個好年。

淡水天元宮是新北市熱門賞櫻景點之一，每年1月下旬櫻花陸續盛開，粉白色、粉紅色、深粉色三色櫻花點綴天元宮後山，吸引眾多民眾前來賞花拍照。動保處與寵物廠家合作在天元宮對面廣場舉辦2場「Lucky！幸運毛寶認養會」，希望藉由賞櫻的人潮，讓毛寶貝們被更多人看見，提高認養機率，找到溫暖的家。

大年初三除了認養會還有寵物走春市集，認養成功的飼主即贈送認養大禮包，包括睡墊、牽繩、外出水壺、飼料、寵物食盆、雨衣等，還加碼贈送汐止下街福德宮的毛寶貝平安燈1盞，讓每位認養者都能帶著滿滿的祝福，開心迎接毛寶貝回家。

動保員徐雅萱表示，2場認養會有三芝及淡水動物之家的親人毛寶貝到現場，與想認養的民眾互動，歡迎活動當日攜帶身分證到場，挑選心儀的毛寶貝。也希望每隻被認養的動物，都可以有屬於自己一輩子溫暖的家，有心愛的主人不離不棄照顧牠們，陪伴牠們。

動保處表示，目前新北市有8間動物之家的犬貓正待認養，將不定時於假日舉辦認養會。民眾可上新北市動保處官網的認養專區，查看可認養的毛寶貝們，也可以透過全國首創「AI寵物認養媒合系統」，找到自己理想的毛寶貝。