淡水2機車追撞釀死亡車禍 女騎士頭部重創搶救不治

新北市淡水區淡金路今（15日）上午發生死亡車禍意外，54歲吳姓女騎士追撞前方43歲郭姓男子的機車，雙雙受傷倒地，郭男四肢擦挫傷，吳女頭部重創當場失去生命跡象，經送醫搶救無效宣告不治，詳細事故原因及責任歸屬尚待警方調查釐清。

今日上午10點52分，郭男及吳女皆騎乘機車行駛於淡水區淡金路往台北方向，其在前方外側車道的郭男行經案發地點時，準備右轉至路邊，後方的吳女閃避不及直接追撞，2人皆受傷倒地，被送往醫院救治，郭男僅四肢擦挫傷，就醫後無大礙，但吳女因頭部重創傷勢嚴重，在現場就已經沒有呼吸心跳，雖緊急送醫搶救，但最後仍然宣告不治死亡。

警方初步替郭男實施酒測，其酒測值為0，警方後續在場採證，詳細肇事原因及責任歸屬將待進一步調查釐清。



