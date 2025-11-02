淡水2汽車1機車擦撞 女騎士命危送醫搶救

兩輛汽車在路口相撞，波及停等紅燈的騎士，女騎士卻當場失去呼吸心跳。（圖／東森新聞）





新北淡水發生嚴重車禍，兩輛汽車在路口相撞，波及停等紅燈的騎士。兩名駕駛只有擦挫傷，女騎士卻當場失去呼吸心跳，目前還在搶救當中。

深夜裡，一台黑色休旅車由吊車小心翼翼吊起，只見黑車引擎蓋外翻，整個車頭被撞得，早已經看不清原樣。另一旁白色轎車，則是整台車差點衝撞進一旁停車場，卡在一旁階梯上 動彈不得，右側車門全都凹陷，零件噴飛四散車頭全毀 ，安全氣囊更因強大撞擊力道，已經爆開。

驚險車禍意外就發生在，11/1晚間10點多，淡水文化路與建設街口。當時遭波及，沒想到卻遭到對向的張姓駕駛撞上，不僅如此，還失控波及了路口正在停等紅燈的吳姓騎士，造成機車同樣被撞的支離破碎。

而這一撞，造成騎士 當場失去呼吸心跳，目前還在醫院搶救當中。至於兩台汽車駕駛，則是只有輕微擦挫傷，兩人酒測值均為0，詳細肇事原因，還有待警方進一步調查釐清。