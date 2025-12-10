淡水2男大生稱遭設局被逼簽百萬本票！警方逮捕嫌犯 但案件仍存疑點

淡水2名男大學生自稱被設局帶去賭博、遭持槍脅迫簽立140萬和3萬元本票。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市淡水區今日一名20歲陸姓男子向警方報案，稱與友人21歲謝姓男子前往台北市一間佛牌店，被老闆設局帶去賭博，隨後遭持槍脅迫簽立140萬和3萬元本票，並扣押2人的身分證件，騙嫌犯說要返家拿錢還債，淡水警分局隨即出動警力在停車場逮捕開車的葉姓男子。

今日清晨20歲陸姓男大生騎機車到淡水警分局竹圍派出所報案，聲稱「有人被持槍開車擄走」，隨即集結警力往陸男所稱的淡水區北新路182巷某社區，並在地下2樓停車場逮捕坐在賓士轎車內的24歲葉姓男子，不過未發現槍枝及其他違禁品。

廣告 廣告

陸姓男大生稱是在台北市認識佛牌店老闆，昨晚被帶到店面附近民宅，總共約6、7人一起自晚間10時許玩撲克遊戲「射龍門」到清晨5時許結束。原本老闆聲稱只是單純好玩，卻突然改口稱「有算錢」，並隨即持槍強行逼迫陸男簽下高達140萬元的本票，謝男也被迫簽下3萬元本票，同時2人的身分證件被扣押。

為讓2人還款，由24歲的葉姓男子駕車，載著謝男返回淡水區北新路的住處取款，而陸姓男子趁機脫困向淡水警分局報案。而被逮葉姓嫌犯否認持槍脅迫、控制謝男行動自由，聲稱只是陪同回家拿錢還債，其餘細節都說不清楚。

警方對於陸姓與謝姓男大生的說詞，認為有不太合理之處，包括欠140萬的陸男可自由騎機車離開、僅欠3萬的謝男卻「被押走」，另外警方到場時，謝男也並未被限制自由，專案小組將繼續追查佛牌店老闆等相關當事人，進一步釐清案情。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

無照酒駕撞死醫大生！一審判10年 主播父：無公平正義可言

高雄檳榔攤老闆娘遭刺殺！疑債務糾紛釀殺機 嫌犯落網