淡水2警遭控縱放攤販沒開單 貪污罪嫌送辦獲不起訴

新北市淡水警分局2名員警，遭告發今年3月未對流動攤販開單，事後被依涉犯貪污治罪條例送辦，案經士林地檢署調查，檢方認定事證不足，全案偵結不起訴處分。

淡水分局外觀。（圖／翻攝自Google map）

檢方調查，今年3月24日下午3時許淡水分局接獲報案，稱轄區公明街附近有流動攤販違規擺攤佔用道路，王姓及吳姓警員接獲通報後前往現場，因未開單告發事後遭檢舉縱放攤販涉犯貪污治罪條例圖利罪嫌，分局調查後依法移送士林地檢署偵辦。

2名警員應訊時均稱獲報到場時沒發現有攤販佔用道路，否認有放任違規不開單，檢舉人提供的畫面只能證明當地出現違規攤販，無法證明2員有目擊違規而故意無作為。

檢方亦未查到2員有受到關說，與攤商間也沒有任何不法金錢往來或對價關係相關證據，認定2員主觀上並無圖利特定對象犯意，即使員警處理方式是否妥適有待商議，但仍未達刑事責任，最後依犯罪嫌疑不足不起訴處分。

