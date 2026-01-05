淡水2醉漢搭訕酒吧顧客大聲咆哮 遭警保護管束

警方將唐男（紅圈）帶回。（圖／翻攝畫面）





唐姓、沈姓男子今天（5日）凌晨跑到新北市淡水北新路一處酒吧飲酒，喝得酩酊大醉，在店內大聲喧嘩找其他客人攀談，店員見狀連忙將2人引導至店外，未料，2人大半夜卻又繼續在路邊咆哮，隨後又走進附近超商拍打飲料櫃，轄區淡水警方獲報急忙趕到現場，見唐男行為已達瘋狂或泥醉程度經多次勸導無效，將他上銬予以保護管束，直到清晨情緒回穩後，這才通知妻子前來派出所將他領回，結束這場鬧劇。

據了解，31歲唐姓男子與23歲沈姓男子為朋友關係，2人相約到淡水區北新路一間在地頗有名氣的酒吧喝酒，未料，今天（5日）3時許，喝得酩酊大醉的2人開始在店內搭訕其他顧客，又在店內大聲喧，酒吧人員店員見狀，連忙將2人引導到店外，未料，2人又持續在路邊不斷大聲咆哮，隨後又跑進一旁的超商，不斷拍打飲料櫃。

轄區淡水警方到場時，發現唐男情緒持續失控，行為已達瘋狂或泥醉程度，經現場多次勸阻無效，依《警察職權行使法》規定實施管束並帶返派出所，過程中，同樣喝得爛醉的沈男則是要求警方不要壓制友人，更表示自己能安撫他，後續更表示想要上警車一同回派出所，最終被警方勸退，自行離去，而警方後續將唐男帶回派出所安置，經通知唐男家屬到場，清晨5時許確認他情緒回穩且無安全疑慮後，由家屬帶返家休息並解除管束。

警方將唐男帶上警車時，一旁的沈男宣稱自己有辦法照顧。（圖／翻攝畫面）

