淡水24歲男阿嬤古厝製毒「抽菸釀爆炸」燒成焦屍 3同夥不救也出事

郭男（圖）與陳男在火警發生後偷鄰居的車落跑。呂健豪攝

新北市淡水24歲陳姓男子去年6月利用祖母的古厝製毒，卻因製毒時抽菸引燃易燃化學物質，釀成大火，當場被燒死。士林地方法院審結，認定3名同夥放任危險行為，除共同製造第二級毒品外，另成立過失致死罪，各判刑5年4月到5年2月不等徒刑。

見死不救的陳姓男子。呂健豪攝

判決指出，陳姓、郭姓與另名陳姓男子去年6月初起，在新北市淡水一處民宅內分工製毒。由林姓死者負責實際製程，其餘3人則依指示協助把風、採買原料、清洗容器及搬運、攪拌等工作，警方事後在現場查扣大量製毒設備與原料。

同年6月18日晚間，林男在2樓工作間，一邊攪拌含有正庚烷、乙醇等高度易燃化學物質時，一邊抽菸操作，現場其他人還沒出言制止，火勢就瞬間引爆，整層樓陷入火海。林男來不及逃生，當場被燒死，房屋也嚴重燒毀，釀成公共危險。

法院認為，3名被告雖非實際點火者，但身為共同製毒者，對高度危險的製程負有監督與防止義務，卻放任死者在操作易燃物時抽菸，屬於「過失不作為」，與死亡結果具有直接因果關係，成立過失致死罪，並與失火燒燬住宅部分構成想像競合，從一重論處。

此外，火災發生後，陳男與郭男未報案或協助救援，反而竊取鄰居的自用小客車逃離現場，法院另依竊盜罪各判2月。

合議庭審酌，3人分工明確、製毒規模不小，現場已製出高純度依托咪酯粉末，若流入市面恐危害不特定人健康，加上事後逃逸、重置手機資料等行為，犯後態度不佳，均不符「情輕法重」要件，不適用《刑法》第59條減刑。



