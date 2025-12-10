即時中心／潘柏廷報導

最新消息，新北市淡水區今（10）日驚傳持槍擄人案；初步掌握有3名惡煞持槍將2名民眾帶走，並被擄進健身工廠大樓的地下室，警方獲報後立即派遣人力到場，現場更準備鎮暴盾牌攻堅，除將2名受害者救出外，更將一名嫌犯帶回偵訊，至於剩下2名同夥則被警方通緝中。

淡水今日一大早發生一起持槍擄人案，有民眾向警方通報，有3名惡煞持槍擄走2名民眾至健身工廠大樓的地下室，本案疑似為金錢糾紛；警方獲報後立即到場處理，有民眾見狀便將畫面貼在社群，指出現場動員10幾位警員圍捕，甚至連鎮暴盾牌都準備了。

所幸在警方攻堅下，已將2名受害者救出，並將1名凶嫌逮捕，不過在現場並無發現槍枝，而剩下2名同夥則被警方追緝中。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／淡水3惡煞持槍擄人！大批員警盾牌攻堅救2人、1嫌落網

