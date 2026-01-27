淡水38年首支少棒隊誕生 新北天生國小成立棒球社團迎新頁

淡水38年首支少棒隊誕生 新北天生國小成立棒球社團迎新頁

新北市淡水區歷經長達38年未有國小少棒球隊的空窗期，如今終於迎來歷史性的一刻。天生國小正式成立棒球社團，讓淡水在地熱愛棒球的孩子，終於能在家鄉接受完整訓練，不必再遠赴外縣市追逐棒球夢，對地方家長而言無疑是一大福音。未來也期盼在學校、家長與社會資源共同努力下，為地方體育發展注入長久而穩定的能量。

為宣告這項重要里程碑，天生國小特別舉辦「棒球冬令營開訓典禮」，校長陳月華表示，棒球社團的成立不僅是體育教育的突破，更承載著地方長久以來的期待。她強調，學校將以「安全、專業、多元發展」為核心，讓孩子在學業與運動之間取得平衡，培養紀律、團隊合作與正向品格，為未來奠定扎實基礎。

廣告 廣告

總教練何紀賢是在地淡水人，本身是中華職棒退役球員，他表示，看到淡水終於成立少棒隊，內心十分感動。未來訓練將以安全為首要原則，要求學生確實聽從教練指導，從基礎扎根學習正確技術，同時培養紀律與團隊合作精神，讓孩子在運動中健康成長。五年級同學吳羿言表示，自己很喜歡棒球，得知學校成立棒球社團感到非常開心，能參加訓練十分期待，未來會認真學習、努力練習，和隊友一起進步。