淡水6旬翁酒駕又違規 外側鬼切左轉撞機車騎士命危

韓姓老翁酒駕又違規外側左轉，撞上陳姓老翁機車，導致陳翁命危送醫。翻攝畫面

新北市淡水區今（25日）下午發生嚴重車禍意外，1名65歲陳姓老翁騎乘機車時，遭67歲韓姓老翁駕車撞擊，當場失去生命跡象，被送往醫院搶救，而警方獲報到場後替韓男實施酒測，測出酒測值0.35毫克，被警方當場逮捕，警詢後依公共危險、過失傷害等罪嫌移送士林地檢署，另韓男涉及違規左轉部分，則另行開單舉發。

陳翁今日下3點46分左右，騎乘機車直行於淡水中山北路2段，在行經381巷口時，遭到由外側車道違規左轉的韓翁自小客車撞擊，當場倒地不起，救護人員到場時，他已經失去呼吸心跳，被緊急送往淡水馬偕醫院急救。

警方到場替肇事的韓姓老翁實施酒測，發現酒精值為0.35毫克，已構成公共危險罪嫌，被警方當場逮捕並帶返派出所製作筆錄，警詢後將依公共危險、過失傷害等罪嫌，移送士林地檢署偵辦，而違規左轉部分，則依《道路交通管理處罰條例》製單舉發。



