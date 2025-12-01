淡水6萬人停水到底要多久？ 水公司：明天凌晨2點全面復水

民眾黨立委黃國昌關切新北市淡水停水狀況。 圖：擷取自國會頻道

[Newtalk新聞] 新北市淡水區因淡北道路主線高架橋基樁鑽掘作業時，不慎鑽破地下自來水管線，導致淡水地區逾6.2萬戶從11月28日起無預警停水。民眾黨立委黃國昌今（1日）於立法院經濟委員會關切復水進度。自來水公司說明，大概到今天下午4點，淡水區的17個里可以復水完成， 約明天凌晨2點可以全面復水。

該選區的國民黨立委洪孟楷今表示，淡水地區昨晚部分地區陸續恢復供水，但因停水時間長達3天，自來水公司在確保管線安全無虞後，今凌晨更加大入水力道，加速入水，但目前末端及高地區尚未完全恢復正常供水，而部分大型社區下水池容量較大，補注水量需要時間，才能送達各家戶，

廣告 廣告

黃國昌質詢則關切，停水超過68個小時，讓淡水人自嘲「已學會用貓砂」，現在大家關心，請問淡水民眾還要再等多久？自來水公司昨天就發聲明說，昨天下午5點逐步復水，但淡水人在家裡等，結果一直等到今天早上家裡都沒水用。

經濟部長龔明鑫回應，源頭已經在供應，現在是水壓的部分。自來水公司說明，淡水大概有19個里，目前為止，他們統計有12個里都好了，復水率將近8成，但因為很多是高樓必須要地下水儲蓄滿以後才可以往上送，所以時間會比較慢。

黃國昌則質疑，8成是怎麼算的？自來水公司補充，8成是依照目前管網的現況，他們目前評估，大概到今天下午4點，大概有17個里可以復水完成。

黃國昌則提醒，他今天早上收到的公告，用水受到影響的降壓戶數還有1萬7508萬戶，然後水公司在國會說「復水已經有8成」，這個數字是對的嗎？總戶數大概6萬2000多戶，結果還有1萬7508萬戶受影響，結果說有8成復水？他不在乎這數學問題，大家關心的是淡水整整一個周末沒水，搞到今天早上還沒辦法承諾何時可以復水完成？

自來水公司才說，崁頂跟新村的部分，因為高地區會比較晚一點，大概明天凌晨2點可以全面復水。黃國昌則多次懇託：「拜託你們！」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

表態選台中市長 江和樹要她別亂了！麥玉珍：我沒有缺資格！為何不可？

「民調認證都老三！」吳靜怡嗆黃國昌：你一直喊選新北，麥玉珍喊選台中不行？