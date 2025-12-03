淡水6萬多戶停水 侯友宜籲台水增設備援管線、5萬噸以上配水池

新北淡水區先前因為淡北道路工程，有廠商誤挖地下自來水幹管，導致6萬多戶停水多日，嚴重影響民生。今（3）日新北市長侯友宜對此做出裁示，除了要求廠商儘速啟動賠償機制，也向台水提出兩點建議，包含增設備援管線與5萬噸以上的配水池，以此分散停水風險。

侯友宜表示，市府會嚴格追究廠商責任，同時要求廠商快速啟動賠償機制，因此特別請區公所設立專責窗口與線上受理補償申請，以確保市民跟店家的權益，尤其有些店家的損失必須要用「代位求償」的方式，強調未來會跟業者好好求償，絕對不允許類似事件再發生。

侯友宜指出，淡北道路是主幹道，只配單一水管其實不夠，認為不應該只仰賴一條管線，因為一旦有狀況就會造成6萬多戶、19個里大規模停水，風險實在太高，呼籲台水公司能夠在這次施工過程中，就目前淡北道路的環境與排水狀況，增設一條用來配水的輸水幹管。另外，目前淡水末端配水池僅有3.5萬噸，容量明顯不足，因此也建議台水增設5萬噸以上的配水池。

