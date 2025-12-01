淡水6萬戶停水第4天！侯友宜稱8成恢復 不滿居民灌爆臉書

淡水6萬多戶大停水，通水期程一延再延，11月30日晚間8點臨時供水處仍大排長龍。(記者林正堃攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府施作的淡水河北側道路(簡稱淡北道路)工程11月27日誤挖地下自來水管線，導致淡水區6萬多戶停水進入第4天，居民抱怨連連。新北市長侯友宜今天上午在臉書PO文表示，至早上6點，停水區域僅有8成恢復正常用水，民眾怒批市府行政效率太差，留言灌爆侯臉書表達不滿。

侯友宜說，淡水地區自來水搶修作業昨已完成接管，至今天上午6點，停水區域仍僅有8成恢復正常用水。經了解，是自來水公司為了確保管線安全緩慢加壓，自來水公司已派員巡迴操作，調整各地閥栓以加速供水。

廣告 廣告

侯友宜指出，停水造成民眾生活不便，市府與區公所已實施應變措施，包括臨時供水站未撤收，會持續供水，目前以最快速度調度水車再補水；與自來水公司研商補償機制，並協調淡北道路工程施作廠商啟動保險機制；此外，承包商應負擔責任，依約檢討裁罰。

不過，有民眾抱怨說，他們已經第4天沒水可用，今天週一孩子要上學，家長也要工作，這樣的市府如何讓人信任？恢復供水1天延過1天，從期待變成滿腹怒火，行政效率是不是太差了！

還有居民表示，颱風天雨大風大停班停課沒淡水的份，這4天沒水停班停課也沒淡水的份，「難道歡樂耶誕城比民心重要嗎？」此刻外面的雨下的比家中水龍頭還大，有的家中只有獨居老人，有辦法去提水嗎？

還有人質疑，到底哪裡來的數據有8成？臉書留言回報的社區、路名就不只8成，淡水居民是次等公民嗎？整整停水60幾個小時，還奢望大巨蛋嗎？

相關新聞請見：

淡水仍有住戶未復水 洪孟楷臉書湧入大批民眾痛罵

新北淡水自來水管線搶復，11月30日晚間工程人員測試水質，希望深夜可全面恢復供水。(記者林正堃攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

淡北道路施工釀淡水16里大停水 預計17點恢復供水

淡水6萬戶民眾盼不到供水 台水：前端已復水、末端仍需等待

突湧地下水致搶修受阻 淡水16里大停水延至下午2點復水

下探13度！週二晚間起降溫 本週天氣1圖看懂

