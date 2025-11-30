淡水6萬戶停水逾2天 掀怒火

新北市工務局長馮兆麟（右）和台灣自來水公司總工程司王亮中（左）11月30日在現場緊盯修復工程。（張鎧乙攝）

淡北道路工程施作基樁鑽掘時，施工廠商11月27日晚間不慎鑽破深埋8公尺處的自來水管，導致淡水區約6.2萬戶停水超過48小時，經市府與台灣自來水公司搶修，於11月30日下午4時許完成接管作業，5時恢復供水。在地里長痛批，「這不是天災，是人禍！」盼徹底檢討圖資誤差、加強高地供水韌性。三度到場視察的工務局長馮兆麟表示，將徹底檢討查明原因。

淡北道路11月27日進行主線高架橋P20基樁挖掘時，鑽破自來水管線，自來水公司11月28日起逐步減壓暫停供水，影響淡水區16個里、共計約6.2萬戶。

廣告 廣告

馮兆麟指出，11月29日深度開挖後，兩側地下水持續湧入，邊坡土壤也出現坍滑疑慮，為安全起見緊急增設鋼板樁補強，導致原訂11月30日凌晨完工的搶修被迫延後。他說，昨中午已完成破損管線切割與餘土清理，下午4時許台水完成接管，但因切割口仍需補強，為避免後續滲漏，必須再加做一道切割作業。台水隨後宣布，通水時間延後至5時。

馮兆麟坦言，此次工程顯示「圖資與現況仍有落差」。未來會要求施工單位除了依圖資施工外，「要用最笨的方法」，現場至少2處深挖探勘，找到管線位置後再動工，以杜絕類似事件重演。新工處長簡必琦說，後續將與自來水公司釐清探管與圖資套疊等溝通歷程，確認事發原因後，倘有承商應負擔的責任，將依約檢討並予裁罰。

淡水區長陳怡君表示，全區設置25處供水站、20台水車巡迴補給，另有淡海、義山、水源、滬尾、幸福等5座活動中心開放供水。台水總工程司王亮中則指出，後續會公告減免補償措施。

淡水區崁頂里長吳庭岳指出，里內自11月28日中午起停水至今，「民生用水問題非常嚴重」。他強調，全里共有8處補水站，並向台水爭取水車巡迴，但僅7輛水車在跑，明顯供不應求。「連沖馬桶都沒水，居民反彈很大。」呼籲未來工程單位務必掌握圖資，「不要再挖斷水管，讓民眾陷入無水窘境。」

鄧公里長邱美津指出，雖初期尚未停水，但因減壓後水上不來，高地成為最早沒水、最晚復水的區域。有里民連續3天靠泡麵度日，「連馬桶都沖不了」。她直言：「不是天災，是人禍。」並建議政府檢討平地與山坡地供水分層，「不然每次出事，高地永遠最苦。」