淡水6萬戶停水邁向第四天 侯友宜稱8成恢復被罵爆：危機應變能力太差了

新北市政府日前施作淡水河北側道路工程時，於11月27日誤挖地下自來水管線，導致淡水區6萬多戶停水，至今已進入第四天，居民抱怨連連。新北市長侯友宜今日（12/1）上午在臉書發文表示，停水區域至今日早上6點，已有8成恢復用水，不過馬上就被民眾留言罵翻，紛紛表示「團隊危機應變能力太差了」、「到現在還沒有水欸」、「整整停水60幾個小時，還奢望大巨蛋嗎？」

侯友宜今日上午發文說明，淡水地區自來水搶修作業已於昨日（11/30）完成接管，至稍早6點，停水區域僅有8成恢復正常用水。經了解，是自來水公司為了確保管線安全緩慢加壓，目前自來水公司已派員巡迴操作，調整各地閥栓以加速供水。

侯友宜指出，針對停水造成民眾生活不便，市府與區公所已實施應變措施，包括臨時供水站未撤收，會持續供水，目前以最快速度調度水車再補水；與自來水公司研商補償機制，並協調淡北道路工程施作廠商啟動保險機制；承包商應負擔責任，依約檢討裁罰。

不過貼文發布後，留言區迅速被不滿的民眾灌爆，有網友抱怨他們已經第四天沒水可用，今天週一孩子要上學，家長也要工作，「這樣的市府如何讓人信任？」恢復供水一天延過一天，從期待變成滿心怒火，「你的效率是不是太差了，颱風天雨大風大停班停課沒淡水的份，這次4天無水停班停課也沒淡水的份，我想請問你，現在是歡樂耶誕城比民心重要是嗎。」

另外還有大量民眾質疑，光是臉書留言回報仍舊停水的社區、路名就超過2成，侯友宜卻稱恢復供水的區域達8成，「到底哪裡來的數據有8成？」此外，不少民眾也質疑此刻外面的雨下得比家中水龍頭還大，有的家中只有獨居老人，有辦法去提水嗎？

