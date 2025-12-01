淡水6萬戶停水 侯友宜致歉提應變措施

淡水區六萬多戶停水進入第四天，新北市長侯友宜一日受訪時對於造成居民不便表達歉意。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠／新北報導

新北市淡北道路工程十一月二十七施作基樁鑽掘時，施工廠商不慎鑽破地下自來水管，導致淡水區六萬多戶停水。新北市長侯友宜十二月一日受訪時，對於造成淡水居民的不便表達歉意，他在臉書PO文表示，截至早上六點，停水區域仍僅有八成恢復正常用水，臨時供水站未撤收，會持續供水，目前以最快速度調度水車再補水。

侯友宜說明，淡水地區自來水搶修作業十一月三十日已完成接管，至十二月一日上午六點，停水區域仍僅有八成恢復正常用水。經了解，是自來水公司為了確保管線安全緩慢加壓，自來水公司已派員巡迴操作，調整各地閥栓以加速供水。

侯友宜表示，停水造成民眾生活諸多不便，市府與區公所實施應變措施，包括臨時供水站未撤收，會持續供水，目前以最快速度調度水車再補水；市府會與自來水公司研商補償機制，並協調淡北道路工程施作廠商啟動保險機制；侯友宜也強調，承包商應負擔責任，依約檢討裁罰。

此外，自來水公司會依住戶實際停水日數比例折減水費，由水公司直接從水單處理折抵，市民不須額外申請。淡北道路工程團隊一日下午開始也會在淡水區公所設立窗口，受理民眾登記訴求，包含如財物、營業損失或外宿費用等，視釐清相關責任後統一對外說明賠償事宜。