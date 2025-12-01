淡水6萬戶停水4天遭罵翻 侯友宜3點指示：折減水費、究責廠商

侯友宜針對淡北道路停水事件做出折減水費等三點指示。資料照 新北市府提供



新北市政府施作的淡水河北側道路（簡稱淡北道路）工程11月27日誤挖地下自來水管線，導致淡水區6萬多戶停水進入第4天，居民抱怨連連。新北市長侯友宜今（1日）做出三點指示，依實際停水日數比例折減水費、在淡水區公所設立陳情窗口、依契約對顧問公司與承包商究責開罰。

新北市府稍早透過市府群組發表聲明，針對淡北道路工程施作誤挖自來水管後續補償及究責，侯友宜稍早相關發言，提供以下資訊參考：1.自來水公司將依住戶實際停水日數比例折減水費。2.淡北道路工程團隊今天下午起連續3天，在淡水區公所設立窗口，統一受理民眾陳情案件。3.針對此次事件，依照契約對顧問公司和承商究責開罰。

侯友宜一早也在臉書發文說，淡水地區自來水搶修作業昨已完成接管，至稍早6點，停水區域仍僅有八成恢復正常用水。經了解，是自來水公司為了確保管線安全緩慢加壓。水公司已派員巡迴操作，調整各地閥栓以加速供水。造成民眾生活諸多不便，市府與區公所做下列應變：1.臨時供水站未撤收，會持續供水，目前以最快速度調度水車再補水。2.與自來水公司研商補償機制，並協調淡北道路工程施作廠商啟動保險機制。3.承包商應負擔責任，依約檢討裁罰。

不過貼文發布後，留言區迅速被不滿的民眾灌爆，有網友抱怨他們已經第四天沒水可用，今天週一孩子要上學，家長也要工作，「這樣的市府如何讓人信任？」恢復供水一天延過一天，從期待變成滿心怒火，「你的效率是不是太差了，颱風天雨大風大停班停課沒淡水的份，這次4天無水停班停課也沒淡水的份，我想請問你，現在是歡樂耶誕城比民心重要是嗎。」

