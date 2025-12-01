淡水6萬戶停水4天！侯友宜道歉了：目標今天100%完全復水

記者陳思妤／台北報導

淡北道路工程11月27日施工時不慎鑽破自來水管，造成淡水16個里、共6萬多戶停水，至今（1）日已經第4天。新北市長侯友宜今表示，造成淡水居民的不便，他深表歉意，已經有80%以上復水，目標今天100%完全復水，已經設立窗口，會減免水費，也會追究責任，廠商一定要負起責任。

侯友宜今天出席「80萬銀力耀新北幸福城市耶誕盛典」活動，接受媒體聯訪時被問到，淡北道路工程鑽破自來水管，導致淡水居民沒水，目前恢復進度如何？是否會針對施工廠商究責？補償是什麼？

廣告 廣告

侯友宜表示，淡北道路在施工的過程當中挖破水管造成淡水居民的不便，他深表歉意，這幾天他一直緊盯進度，目前大概有80％以上都已經復水了。

侯友宜稱，針對施工所造成的問題，他已經特別設立窗口，「在基本的水費會減免」。他說明，除了相關的檢討、責任的追究以外，賠償的這個機制也在協調當中，廠商一定要負起責任。

侯友宜也說，謝謝這三天不眠不休的施工人員、區公所、民意代表、里長們，大家都很努力，「讓我們淡水能夠盡快在今天都能夠百分之百能夠完全復水，這就是我們的目標」。

更多三立新聞網報導

快訊／停水48小時 侯友宜被罵爆！立委嗆淡水人都會用貓砂 台水回應了

淡水部分地區仍沒水原因曝！網嘆：不是在提水的路上，就是用貓砂上大號

淡江大橋路跑秒殺！侯友宜批未溝通 陳世凱：看紀錄就不會誤解

淡水6萬戶4天沒水用！侯友宜稱「恢復8成」臉書遭灌爆

