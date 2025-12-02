淡水6萬戶停水4天！侯友宜：我一定會追究廠商疏失的責任

政治中心／綜合報導

新北市淡水河北側道路工程11月27日誤挖地下自來水管線，導致淡水區逾6.2萬戶無預警停水，民眾紛紛灌爆市長侯友宜臉書。新北市長侯友宜昨表示，造成淡水居民的不便，他深表歉意。今（2）日針對後續包含求償等問題時，他表示「我一定會追究廠商疏失的責任，尤其我已經設立窗口，受理民眾在這一部分的求償，更重要的我一定會確保市民朋友的權益。」

淡北道路工程11月27日進行主線高架橋基樁挖掘時，施工廠商不慎鑽破自來水管線，自11月28日凌晨0時起減壓供水，中午過後暫停供水，影響範圍涵蓋淡水區16個里，共約6.2萬戶。搶修後，11月30日下午5時搶修完成並逐步恢復供水，部分管線末端及高地區因需進行加壓與排氣作業，預計於12月2日凌晨2時全面恢復供水。

台水公司表示，依營業章程規定，停水超過1日者，當月基本費按停水天數比例扣減，停水超過3日者，除依前項扣減基本費外，另按停水1日扣減1日用水費，相關減免措施均將主動辦理。

對於「淡水大停水」事件，侯友宜上午出席活動受訪時表示，「我一定會追究廠商疏失的責任，尤其已經設立窗口，受理民眾在這一部分的求償，更重要的我一定會確保市民朋友的權益」。

侯友宜說，他也要求不管是這一次的施作廠商以及市府團隊再度地詳細地去檢視每一個步驟，從檢視的過程當中，絕對不允許再有這樣一個疏失的、錯誤的事情再度發生，會全力地把這一次廠商的責任，會透過法制的單位來給予追究。

