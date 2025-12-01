淡水6萬戶停水8成復水 侯友宜：依契約究責、開罰廠商

新北市長侯友宜說，淡水停水住戶將依比例折減水費，同時對顧問公司和承商究責開罰。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市政府施作的淡水河北側道路工程11月27日誤挖地下自來水管線，導致淡水區6萬多戶停水進入第4天，讓居民抱怨連連，新北市長侯友宜受訪回應，針對此事件，他深表歉意，並說目前約8成以上已經復水，自來水公司將依住戶實際停水日數比例折減水費，同時會依照契約，對顧問公司和承商究責開罰。

侯友宜今早到新北市市民廣場出席「80萬銀力耀新北 幸福城市耶誕盛典」活動後接受媒體聯訪，對於淡水6萬戶停水狀況，侯友宜表示，淡北道路在施工過程中挖破水管，造成淡水居民不便，他深表歉意，這幾天緊盯整個進度，目前約8成以上已經復水，這段時間，施工造成的問題，已經特別設立窗口，停水住戶的基本水費會減免，相關檢討、責任追究以外，賠償機制也在協調中，廠商一定要負起責任。

新北市府補充說明，自來水公司將依住戶實際停水日數比例折減水費；淡北道路工程團隊今午起連續3天，在淡水區公所設立窗口，統一受理民眾陳情案件。

