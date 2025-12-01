淡水6萬戶大停水今凌晨復供 台水：一律扣減4天水費
台北市淡北道路工程日前在進行高架橋基樁施工時不慎鑽破自來水管，導致新北市淡水區出現大規模停水事件，影響超過6萬戶居民，持續時間逾3日。台灣自來水公司表示，預計於12月2日凌晨2時全面恢復供水，並將主動進行費用扣減補償。
根據台水說明，這起意外發生於11月27日，施工廠商在主線高架橋基樁鑽掘作業中，意外破壞地下自來水管線。自隔日11月28日凌晨起，淡水區自來水供應改為減壓模式，並於當日中午過後全面停水，波及範圍涵蓋當地16個里，總計約6萬2千戶受到影響。
台水隨後進行搶修作業，並於11月30日下午5時完成主要修復，供水逐步恢復。然而，由於部分地區位於管線末端或地勢較高，加壓與排氣程序仍需時間處理，預估全面復水時間為12月2日凌晨。
台水依據營業章程表示，凡停水超過1日者，將按比例減收當月基本費；若停水天數超過3日，則在基本費減免之外，額外按每日扣減1日用水費。此項補償措施將由台水主動辦理，無需民眾另行申請。
台水發言人、同時擔任副總經理的武經文指出，本次停水情況因復水時間各異，原應個別計算受影響天數。但考量民眾不便與求償實務，他強調，經公司內部會議後已決定「一律從寬認定為停水4天」，並依此標準辦理所有扣減作業。至於實際金額，仍須依各戶用水口徑進行後續精算。
