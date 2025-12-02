淡水6萬戶大停水! 稱凌晨復供 部分地區"仍無水可用"

生活中心／李世宸、莊柏驊 新北報導

淡北道路高架橋基樁施工時鑽破自來水管，導致淡水出現大規模停水，影響超過6萬戶居民，居民原本被告知凌晨2點起恢復用水，卻天亮了還是無水可用。有人被迫排隊洗澡，也有店家抱怨做生意沒水洗碗，還有人已經6天沒洗頭。聽到台水表示，因為供水恢復但水壓不足，居民受訪抱怨連連。

淡水停水居民：「這邊（水龍頭）是開的唷。」還是沒水啊，說好凌晨2點恢復供水，但不管是浴室還是廚房，扭開水龍頭都是沒水，頂多就一滴兩滴，就不滴了，淡水地區停水來到第6天。淡水停水居民：「（除濕機）拿到陽台去，那邊濕氣更重，可以更快集水。」居民只能大幅減少用水，除濕機的水都省著用，畢竟一天馬桶真的只能沖一次。有店家更是看不下去，好不容易可以做滷味生意了，卻依然得買水來洗碗。淡水停水居民：「還是在等水來，想說可以洗那些盤子，結果全部都還是沒有來，一直等到晚上要打烊，八點多九點水還是沒有來。」

廣告 廣告





淡水６萬戶停水！台水稱凌晨復供 部分地區截至中午「仍無水可用」

淡水部分地區依然沒有自來水可用。（圖／民視新聞）





社區公共區域的地方，復水情況比較明顯，開放住戶登記來洗澡，好不容易能盥洗，住戶一個個在大廳等叫號，但有人沒這麼方便，好幾天沒洗頭。淡水停水居民：「我的頭髮很長，這幾天我都沒有洗頭髮，半天裝一輪大概裝個兩趟，（最不方便的地方在哪裡），要上下樓因為這社區比較大。」大批民眾還是得拿瓶瓶罐罐來水車報到，家家戶戶集結大馬路旁，27號開始至今，停水已經來到第6天了，原本說好2號凌晨2點，全面恢復供水，但仍有部分地區，截至中午還是沒等到。





淡水６萬戶停水！台水稱凌晨復供 部分地區截至中午「仍無水可用」

淡水部分地區依然沒有自來水可用。（圖／民視新聞）





淡水停水居民：「其實我覺得他們也不知道，什麼時候會來，但是不敢跟我們說他們不知道，所以（停水情況）一直重複。」新北市議員（民）鄭宇恩：「居民的生活苦不堪言，不禁讓外界質疑，新北市政府的緊急應變能力，是否已經螺絲散滿地。」淡水區崁頂里長吳庭岳：「（凌晨）快五點的時候，他們有宣布這裡是復水的狀況，但是因為現在這邊，水壓的情形所以導致，水根本沒有辦法上來，我們當然沒有辦法接受，這個狀況。」這次淡水停水事件，粗估衝擊6萬戶居民用水，台水喊話一律扣減4天水費，那有人停水6天又該怎麼算？生活上的不便，也不是幾天水費就可彌補。





原文出處：淡水６萬戶停水！台水稱凌晨復供 部分地區截至中午「仍無水可用」

更多民視新聞報導

媽祖「神蹟太狂」幫賺大錢！她「10年砸500萬」搶斗首

淡水停水第4天！侯友宜喊「8成復水」遭灌爆 律師：都學盧秀燕

工程出包挖破管! 淡水大停水4天 居民怒罵:沒侯侯做代誌

