淡水6萬戶民眾盼不到供水 台水：前端已復水、末端仍需等待
〔記者羅國嘉／新北報導〕淡北道路工程誤鑽地下自來水管，導致淡水區6萬多戶停水超過兩天，搶修進度多次延後。雖然破損管線下午已完成接管作業，但部分住戶發現仍未有復水情況，且臨時供水處直至晚間8點仍大排長龍，居民頗感無奈，直喊「原本以為有水，結果還得再等」。對此，台灣自來水公司回應，置換完成接管後，水幹管須先排泥清淤作業，從下午5時起恢復供水，水從前端住戶開始輸送，到末端住戶因輸送距離較遠，因此通水時間相對比較慢。
淡北道路於11月27日進行主線高架橋P20基樁鑽掘時誤鑽管線，台水自28日起逐步減壓暫停供水，影響淡水區16里、約6.2萬戶。市府在第一時間啟動搶修作業，先後完成鋼板樁支撐與擋土措施，原預定今日凌晨復水，但因現場湧出大量地下水、邊坡有坍方疑慮，緊急延長停水時間。直至下午4時多完成接管，後續進行排泥清汙並確認水質，於5時陸續恢復供水。
有住戶表示，下午原以為已經恢復供水，返家打開水龍頭卻仍無水可用；詢問後才得知必須等水質檢驗乾淨才能送水。
台灣自來水公司於晚間7點50分許說，排污閥口已變乾淨，已對住戶送水，民眾會陸續有水。目前管線前端會先有水，末段仍需等候，同仁持續待命中。
