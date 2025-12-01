淡水6萬戶第4天停水！侯友宜臉書稱8成恢復被灌爆：行政效率太差

新北市長侯友宜。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 新北市政府施作的淡水河北側道路工程11月27日誤挖地下自來水管線，導致淡水區6萬多戶停水進入第4天，居民怨聲載道。新北市長侯友宜今（1）天透過臉書表示，至早上6點，停水區域僅有8成恢復正常用水，民眾痛批市府行政效率太差，留言灌爆直呼：「到現在還沒有水欸」、「欸你會不會太慢」、「終於接電話了嗎」、「團隊危機應變能力太差了」。

侯友宜指出，淡水地區自來水搶修作業昨已完成接管，至今天上午6點，停水區域仍僅有8成恢復正常用水。經了解，是自來水公司為了確保管線安全緩慢加壓，自來水公司已派員巡迴操作，調整各地閥栓以加速供水。停水造成民眾生活不便，市府與區公所已實施應變措施，包括臨時供水站未撤收，會持續供水，目前以最快速度調度水車再補水；

侯友宜續指，與自來水公司研商補償機制，並協調淡北道路工程施作廠商啟動保險機制；此外，承包商應負擔責任，依約檢討裁罰。不過，被影響地區的住戶抱怨，他們已經第4天沒水可用，今天週一孩子要上學，家長也要工作，這樣的市府如何讓人信任？恢復供水1天延過1天，從期待變成滿腹怒火，行政效率是不是太差了！

也有市民質疑，颱風天雨大風大停班停課沒淡水的份，這4天沒水停班停課也沒淡水的份，難道歡樂耶誕城比民心重要嗎？此刻外面的雨下的比家中水龍頭還大，有的家中只有獨居老人，有辦法去提水嗎？還有人直言，到底哪裡來的數據有8成？臉書留言回報的社區、路名就不只8成，淡水居民是次等公民嗎？整整停水60幾個小時，還奢望大巨蛋嗎？

