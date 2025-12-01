淡水6萬戶4天沒水用！侯友宜稱「恢復8成」臉書遭灌爆
政治中心／張尚辰報導
淡北道路工程11月27日施作基樁鑽掘時，施工廠商不慎鑽破地下自來水管線，導致淡水16個里、共6萬多戶停水，如今已經進入第4天，新北市長侯友宜今（1）日表示，至早上6時，停水區域仍僅有8成恢復正常用水，讓不少民眾非常生氣，灌爆該篇貼文的留言區，怒批政府行政效率實在太差。
侯友宜今日在臉書發文，指出淡水地區自來水搶修作業已於昨日完成接管，但是直到今日早上6時，停水區域仍僅有8成恢復正常用水，經了解，是自來水公司為了確保管線安全在緩慢加壓。對此，水公司已派員巡迴操作，調整各地閥栓以加速供水。
侯友宜接著說，此次停水對許多民眾的生活造成諸多不便，市府與區公所也做出以下應變政策：
1.臨時供水站未撤收，會持續供水，目前以最快速度調度水車再補水。
2.與自來水公司研商補償機制，並協調淡北道路工程施作廠商啟動保險機制。
3.承包商應負擔責任，依約檢討裁罰。
貼文發出後，不少民眾紛紛留言，「你到底知不知道我們已經進入第四天沒水可用？週一孩子要上學，家長也要家中工作，這樣的市府是如何讓人信任？」、「效率是不是太差了」、「淡水居民頭頂已經好幾把火了」、「不曉得8成從何而來，光看這底下的留言，分明大部分都沒水可用」、「昨天五點復水，現在已經14個小時了，水是流到哪裡去了？」。
