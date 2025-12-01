淡水6萬餘戶停水受災鄭宇恩追進度 侯友宜啟動補償應變

248251201a06

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市淡水區因淡北道路工程在11月27日下午意外擊破自來水幹管，造成大規模供水中斷。自事故發生當晚起，當地先被迫採用減壓供水，許多社區民眾連續4天面臨停水，受影響戶數高達6萬2千餘戶。市議員鄭宇恩自事件爆發後持續追蹤進度，並在今（1）日喊話市府，要求立刻提出補償方案，為受影響的6萬2千餘戶居民止損。

鄭宇恩今日再度抵達關渡橋下工區，查看新工處進行鋼板加固與抽水作業，得知切割口需要補強，導致原訂在11月30日凌晨復水的目標延到當日下午5點。她當面向工務局長馮兆麟指出，民生衝擊已持續多日，市府應立即提出補償方案，並同時評估在淡水增設蓄水池與備援管線，提高用水韌性。

面對廣大受災區域停水，鄭宇恩持續要求自來水公司全力輸送，今日上午，送水量已從3萬噸提高到6萬噸，她也協調教育局追蹤停水範圍內各級學校供水動態。針對仍未恢復供水的1萬多戶，她建議公所評估以水車直接送水至社區蓄水池，並要求相關單位研議延後原訂12月2日的欣芝瓦斯停氣維修，以免再次衝擊民眾生活。

針對此次大規模停水，新北市長侯友宜於11月30日出面，宣布市府的補償與應變措施。侯友宜指出，市府已協調淡水區公所設立專窗，自11月30日下午起連續3天集中受理民眾陳情，並由廠商啟動保險賠償機制。此外，市府已與自來水公司達成協議，住戶水費將依實際停水天數比例折減。

針對市府的補償措施，鄭宇恩則補充提醒，當前分區供水仍有不足，公所應整合水車資源，將水量優先送到管線末端區，以便暫時舒緩居民焦慮。她同時強調，承包商必須承擔責任，市府也應嚴格依契約規定檢討裁罰。

而對於未來淡水人口快速成長與淡海新市鎮二期開發，鄭宇恩指出，這起事故暴露長期設備不足的問題。她呼籲市府加速推動第2座高地配水池與備援管線等中長期工程，將水資源配置納入都市發展全盤規劃，避免一次施工失誤就讓居民生活中斷4天以上的情況再度重演。

