淡水6.2萬戶大停水！侯友宜要求廠商啟動賠償機制 建議台水2件事

新北市長侯友宜今天上午針對淡水停水做出回應。（圖／翻攝畫面）





新北市淡水11月27日因淡北道路施工廠商施工不慎，挖破自來水管線，導致6.2萬民眾無水可用，對此，新北市長侯友宜，今天（3日）上午再度表示，將嚴格追究廠商責任並要求啟動賠償機制，另外，要求自來水公司審酌，是否增設另一條配水幹管與5萬噸以上配水池設置，備援輸水幹管及配水池的設置刻不容緩。

新北市長侯友宜今天（3日）召開市政會議時，針對淡水地區停水一事指出，不管台水管線的圖資對不對，開挖過程中，施工單位也用透地雷達進行探測，但畢竟造成水管破損就是有責任，所以一定嚴格追究廠商責任，同時要求廠商快速啟動賠償機制。

侯友宜也說，已要求淡水區公所開設專責窗口，另外也開設線上窗口進行補償申請，來確保市民、店家權益，尤其有些店家的損失，市府必須用代位求償的方式，未來會跟業者好好求償，這些絕對不要允許事情發生。

侯友宜另外也提及，淡水人口已經大幅成長，考量未來地區發展性，自來水的備援系統，是必要提升的，他更提出質疑「淡北道路是主幹道，主幹道整個配水管單一隻夠嗎？」

侯友宜指出，在淡北道路施工過程中增設備援輸水管線，多一條配水的輸水幹管，這部分台水要去思考，剛好利用這個時候再做一條，不能仰仗這麼一大條就造成6萬多戶停水，19個里，靠這個主幹線，這風險太高了吧！

最後，侯友宜也提及，配水池只有3.5萬噸，完全是明顯不足，建議自來水公司要增設5萬噸以上的配水池，這部分都是要未雨綢繆，備援輸水幹管及配水池的設置刻不容緩，這些部分都是台水要做的。

