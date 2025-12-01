淡水6.2萬戶大停水！侯友宜「深表歉意」：依停水比例減水費

淡北道路工程施作時不慎鑽破深埋8公尺處的自來水管，導致淡水區約6.2萬戶停水超過48小時。新北市長侯友宜今（1）日表示，自來水公司將依住戶實際停水日數比例折減水費，另外工程團隊今下午起連續3天在區公所受理陳情案。（柯毓庭攝）

侯友宜表示，淡北道路在施工的過程當中挖破水管，造成淡水居民的不便，我深表歉意，這幾天我一直緊盯整個進度，那目前整個進度大概有80％以上都已經復水了。

侯友宜強調，在這一段時間裡面，施工所造成的問題，市府已經特別設立窗口，在基本的水費會減免，相關的檢討責任的追究以外，那賠償的這個機制也在協調當中，廠商一定要負起責任。

「我也在這裡一併謝謝這3天不眠不休的施工人員、區公所、民意代表、里長們，大家都很努力」，侯友宜表示，讓淡水能夠盡快在今天都能夠百分之百能夠完全復水，這是我們的目標。

市府補充，淡北道路工程團隊今天下午起連續3天，在淡水區公所設立窗口，統一受理民眾陳情案件。將針對此次事件，依照契約對顧問公司和承商究責開罰。

