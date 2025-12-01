淡水6.2萬戶「無預警停水4天」 侯友宜稱8成已恢復…居民怒：是8成都沒水吧
新北市政府施作淡水河北側道路工程，施工人員於11月27日不慎挖破地下自來水管道，導致淡水地區超過6萬2千戶停水；新北市長侯友宜今天（12月1日）稱停水區域已有80％恢復正常用水，但臉書卻被在地人灌爆，紛紛大罵已經停水第4天，而且根本沒有80％可用水。
淡水地區停水原因：
在施工單位不慎挖破管線後，才發現工程圖資與現況有落差：新北市工務局長馮兆麟說，未來會要求施工單位除了依圖資施工之外，還要用「最笨的方法」，至少在現場找2處深挖探勘，確認管線位置後再動工，以免類似事件再次上演。
台灣自來水公司第一區管理處指出，因為被挖破的管線在關渡橋旁、深度8公尺的地下處，破損點在管線接頭，修復難度極高，為了確保施工人員的安全，所以維修的進度緩慢。
無預警的大停水讓淡水地區的居民生活相當不便，新北市工務局長馮兆麟昨天（11月30日）向自來水公司詢問，原計昨天下午5點就可以陸續恢復正常供水，但是侯友宜今天早上在臉書發文短短1小時，就有800多則留言湧入，都是家裡還沒恢復供水的民眾留言大罵。
侯友宜發文表示，淡水地區自來水搶修作業昨已完成接管，至今天稍早6點，停水區域仍僅有8成恢復正常用水。經了解，是自來水公司為了確保管線安全緩慢加壓。水公司已派員巡迴操作，調整各地閥栓以加速供水。
造成民眾生活諸多不便，市府與區公所做下列應變：
臨時供水站未撤收，會持續供水，目前以最快速度調度水車再補水。
與自來水公司研商補償機制，並協調淡北道路工程施作廠商啟動保險機制。
承包商應負擔責任，依約檢討裁罰。
國民黨立委洪孟楷今天也更新淡水地區最新停水狀況，他說昨天就已經陸續恢復供水，但因為已經停水3天，有些大型社區下水池容量較大，補注水量需要時間，才能送達各家戶。他並強調，自來水公司今天凌晨已經加大入水力道，快速入水。
但是，還是不少民眾抱怨，淡水已經第4天無水可用，今天週一孩子要上學，家長要上班，都第4天了，效率未免太差，颱風天雨大風大停班停課沒淡水的份，這次4天無水停班停課也沒淡水的份，當地還有許多獨居老人，根本沒有辦法到供水站去提水。
在地居民紛紛留言表達不滿，灌爆侯友宜臉書：「週一才想到有選區停水4天了嗎？復水有8成你要確定欸」、「週一上班了！突然想到了？」、「早上快8點了，新市鎮都還沒有水可以用！那來的有8成？」、「真的超不爽你欸，之前淡水暴風暴雨視若無睹，淡水停水3天還在耶誕城作秀」、「濱海路一段到現在仍然沒水喔」、「我們沒辦法洗漱，您是不是該停班停課？到現在還沒有水欸！昨天5點復水，現在已經14個小時了，水是流到哪裡去了？請問市長8成有水是哪8成？」、「請問8成有水是雨水嗎？」、「不曉得8成從何而來，光看這底下的留言，分明大部分都沒水可用」、「哪裡有8成用戶恢復，數據是誰給你的，你們團隊危機應變能力太差了」、「新北市政府沒有第一時間來淡水勘災，你們也要負責任吧！？不用都推給承包商」、「是8成還沒復水吧」、「8成實在是別說笑了」、「外面下的雨都比我家的水多」。
