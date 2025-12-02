淡水6.6萬戶今凌晨復水 侯友宜重申追究廠商疏失、確保民眾求償權益

新北市長侯友宜表示，淡水停水狀況一定會追究廠商疏失責任，也受理民眾求償。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市府施作的淡北道路工程因11月27日誤挖地下自來水管線，導致淡水區逾6.6萬戶停水，台灣自來水公司說今天凌晨2點全面恢復供水，針對後續處理問題，新北市長侯友宜今天受訪重申，一定會追究廠商疏失責任，不允許再有這樣疏失，另也受理民眾求償，確保市民權益。

侯友宜今早出席新北市第15屆金志獎志工表揚活動前接受媒體聯訪，針對淡水停水狀況，侯友宜強調，一定會追究廠商疏失的責任，尤其現已設立窗口，受理民眾這部分的求償，更重要的，一定會確保市民朋友的權益。

廣告 廣告

侯友宜也說，他同時要求不管是這次的施作廠商，以及市府團隊再度地詳細檢視每個步驟，從檢視過程中，絕對不允許再有這樣疏失、錯誤的事情發生，會全力地把這次廠商的責任，透過法制單位給予追究。

【看原文連結】

更多自由時報報導

淡水6萬戶停水4天侯友宜要究責、開罰廠商 台水：按日數折水費

淡水停水4天 張育萌：侯友宜、洪孟楷示範市政失能當日常

自由說新聞》停水民怨「藍帶風向」被打臉！網神回31字歪樓卻爆共鳴！

淡水停水4天侯友宜被灌爆！林智群批藍首長「都學盧秀燕」遇事就躲

