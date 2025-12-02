淡水6.6萬戶停水4天！市府受理陳情 侯友宜：一定追究廠商責任

淡水停水4天，影響超過6萬戶用水。（翻攝陳家琪臉書）

新北市進行淡北道路工程施工時，不慎挖斷自來水管，導致淡水6.6萬戶停水4天，民怨載道。對此，新北市長侯友宜今（2日）受訪，一定全力追究廠商責任，確保市民權益。

淡水逾6萬戶沒水用 民怨載道

台灣自來水公司昨說明，委外廠商施工挖損導致破管後，11月28日凌晨起就全力搶救，直至11月30日下午5時順利修復並逐步恢復供水，部分管線末端及高地區因需進行加壓與排氣作業，預計於12月2日上午2時全面恢復供水。

如何補償？ 台水、侯友宜這樣說

儘管台水表示已陸續恢復供水，侯友宜昨上午有8成恢復供水，但民眾抨擊根本沒8成，昨中午侯友宜更新貼文，表示淡北道路工程團隊下午開始在淡水區公所設立窗口，受理民眾登記訴求，包含如財物、營業損失或外宿費用等，視釐清相關責任後統一對外說明賠償事宜。

淡水區公所設置窗口受理民眾陳情。（新北市政府提供）

侯友宜強調，自來水公司會依住戶實際停水日數比例折減水費，由水公司直接從水單處理折抵，市民朋友不須額外申請。

根據台水公司營業章程規定，停水超過1日者，當月基本費按停水天數比例扣減，停水超過3日者，除依前項扣減基本費外，另按停水1日扣減1日用水費

侯：一定追究廠商責任

針對此事，侯友宜今上午受訪強調「一定追究廠商疏失責任」，他已經設立窗口受理民眾求償，並一定確保市民朋友權益

侯說，同時他要求這次施作之廠商、市府團隊再度詳細檢視每個步驟，從檢視過程中絕不允許再有這樣疏失、錯誤的事發生，並由法制單位全力追究廠商責任。

