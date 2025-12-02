淡水6.6萬戶停水72小時！全面復水仍沒水 洪孟楷提3點要求台水強化支援

許多大型社區反映家中水龍頭仍然未出水。對此，立委洪孟楷在臉書上提出3項措施，要求台灣自來水公司強化支援。（翻攝自洪孟楷臉書粉絲專頁）

11月27日新北市淡北道路施作道路工程時，誤挖地下自來水管，導致淡水地區6萬6443戶停水約72小時；台水指出於今（2日）凌晨2時全面復水，但仍有許多大型社區反映家中水龍頭仍然未出水。對此，立委洪孟楷在臉書上提出3項措施，要求台灣自來水公司強化支援。台水也承諾，將會依最長停水天數4天計算，主動減免基本費與用水費。

蓄水池水位上升慢 復水仍無水

雖然經過連日搶修，台水表示已於今（2日）凌晨2時全面復水，但部分大型社區住戶仍反映「打開水龍頭沒有水」，經巡檢人員實地確認，淡水地區已於清晨進水，但部分大型社區，因地下蓄水池水位尚未升到足夠的高度，無法將水打至頂樓水塔，導致住戶端仍無法正常用水。

洪孟楷提3要求 出動水車灌蓄水池

針對這個情況，洪孟楷在臉書上提出3項要求，請台水立即：

對尚未恢復民生用水的社區，以水車直接將水注入地下蓄水池，以縮短水位上升時間，使住戶能更早在家中恢復用水。若因建築物高度或車輛動線限制無法進場，也已要求水車於周邊待命，提供現場取水服務。 請自來水公司依據專業判斷，調配用水，加強對管線末端、急需補水的社區供水量與水壓，使大型社區地下蓄水池能更快補足水位，進而恢復家戶端供水。 請尚未確認社區是否已進水、或有其他用水需求的鄉親，撥打1910台水客服專線，將統一彙整處理。特別拜託自來水公司強化支援，優先處理仍未完全恢復家戶用水的社區，減少民眾不便。

台水日前也表示，將會依照最長停水天數4計算，主動減免基本費與用水費，住戶無需申請。

