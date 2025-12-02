淡水6.6萬戶大停水！民團怒嗆侯友宜、洪孟楷：示範「市政失能當日常」

記者楊士誼／台北報導

新北市淡北道路工程11月27日誤挖地下自來水管線，導致淡水逾6.2萬戶無預警停水數日。台灣青年世代共好協會理事長張育萌痛批，新北市長侯友宜、該選區立委洪孟楷聯手示範什麼叫「把市政失能當日常」，他指出，侯友宜玩躲貓貓，更在耶誕城開心與狗狗合照；廠商與新工處亂搞、侯友宜神隱，洪孟楷卻質詢經濟部，說要在立法院「向經濟部長請命」。令他直言「就是一場巨型的失能人禍」。

張育萌指出，淡水 10 萬人大停水，侯友宜和洪孟楷聯手示範什麼叫「把市政失能當日常」，淡北道路施工挖爆地下自來水管，讓淡海新市鎮6 萬多戶居民停水超過四天。侯友宜週末卻在「新北歡樂耶誕城」，跟大狗狗合照，也讓侯友宜的臉書被灌爆，市民怒轟「耶誕城的狗也要喝水吧？」「市長，你要不要來淡水看看？我憋了兩天連廁所都不敢上」。在民怨沸騰下，在地議員開始協調旅館，讓居民沖澡；海鮮餐廳無奈花錢叫瓶裝礦泉水炒菜，也有人上班日只能跟親友借水，或頂著油頭搭捷運。

張育萌續指，而選區立委洪孟楷11月30日突然驚醒，在當天早上9點50分公告「目前共有7台水車在淡水區內輪流供應」。下午4點43分，又說「已經準備放水了，但是因為需要時間讓水壓上來，所以五點後會陸續有水！」等到天荒地老水都沒來，晚上9點16分，洪孟楷發影片說「持續關心淡水復水，請淡水自來水營運處洪主任向各位鄉親報告」。反被居民炮轟「那你就不要說『今天下午五點復水』你就說禮拜一」、「一延再延，我除了滿肚子火，還滿膀胱的尿！」

張育萌說，1日早上 10 點半，洪孟楷號稱「目前約剩七個里部分社區尚未正常復水」。再次引爆居民怒火。海洋都心居民留言說「早上 11 點，海都還沒有水，請問昨天傍晚五點說就送的水，是送到外太空去了嗎？？？？？？」而住在管線最末端的新春里，等到快發瘋，問洪孟楷說「新春里民是沒繳稅嗎⋯⋯水從高雄來都應該要到了吧！」桃園議長邱奕勝更吃錯藥，到洪孟楷臉書留言「委員早安吉祥如意謝謝您感恩您」，再被轟爆「停水 70 小時，喜樂嗎？ 平安嗎？ 愉快嗎？」侯友宜再提油救火，宣布經過搶修，「有八成恢復正常用水」，讓停水戶絕望笑說「淡水人已學會使用貓砂」。

張育萌直言，在漫長停水期間，侯友宜玩完狗後完全神隱，記者堵到麥還是在新北耶誕城。而淡北道路工程，新北市新工處在委外設計的時候，台水要求要不由台水進去巡查管線位置，要不由施工廠商探挖，但這兩件事，廠商都沒做。「新北市新工處是包庇，還是從頭到尾都在睡？」他也指出，這次是最大規模停水，但廠商不只這次亂搞，在這之前已經有兩次小規模停水。「廠商亂搞，新北新工處亂搞，侯友宜神隱，洪孟楷今天卻質詢經濟部，說要在立法院『向經濟部長請命』，這什麼神鬼邏輯？」

張育萌也痛批，新北新工處胡搞瞎搞根本是常態。去年11月淡水的機車地下道，也在機車魚貫騎過時，突然衝出一根鐵柱。「俠盜獵車手都不敢這樣玩，新北卻在光天化日之下，可以把鐵柱直接打穿道路，插進機車道還渾然不知」。更有7旬老翁騎車時嚇到直接撞上、摔車受傷。而這次10萬人大停水，侯友宜又玩躲貓貓。「反正沒人找得到他，就天下太平」。「一個連『好好做事情』都做不到的侯友宜，加上要咎責也不敢問市府的洪孟楷，搞出這樣的大停水——就是一場巨型的失能人禍」。

