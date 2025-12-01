淡水6.6萬戶大停水！淡北道路挖破水管釀災 市府折減賠償兩方案一次看

記者陳韋帆／台北報導

淡北道路工程不慎鑽破自來水管，導致淡水地區6.6萬多戶面臨長達72小時的停水困境。（圖／工務局提供）

淡北道路工程因承包商不慎鑽破深埋地下8米自來水管，導致淡水地區6.6萬多戶面臨長達72小時的停水困境。新北市府表示，自來水公司將按停水日數折減水費，也啟動財損求償機制，同時依約重罰顧問公司及承包商，後續將徹底釐清責任並追究到底。

淡北道路施工意外發生在11月27日，淡北道路主線高架橋P20基樁鑽掘作業期間，施工廠商誤鑽破管線，直接衝擊淡水區16個里、共計66,443戶用水；儘管市府、自來水公司日夜搶修，目前仍僅恢復8成供水，仍有部分用戶無水可用。

廣告 廣告

針對淡水大停水，市府啟動兩大補償機制，一、自來水公司將按照實際停水日數比例折減水費，二、新工處已協調包商啟動保險機制，並於今（1）日下午1時起連續3天，在淡水區公所設立統一窗口受理陳情。（圖／工務局提供）

淡北道路施工釀淡水大停水 市府啟動水費折減、損害補償兩機制

新北市工務局表示，此次施工事故，對民眾將有兩大補償機制，一、自來水公司將按照實際停水日數比例折減水費，減輕民眾負擔；二、為加速處理民眾權益受損問題，新工處已協調包商啟動保險機制，並於今（1）日下午1時起連續3天，在淡水區公所設立統一窗口，集中受理民眾包含財物損失在內的所有陳情訴求。

另，針對包商及顧問公司責任，市府依照《施工安全衛生管理作業要點》相關規定，市府已對顧問公司與承包商進行嚴厲開罰，並將盡速釐清事故原因與責任，依約追究後續責任。

欣芝瓦斯公司公告，原明(2)日凌晨1~6時天然氣管線維修，延至12月19日凌晨1~6時進行。（圖／翻攝畫面）

淡水停水停瓦斯？瓦斯公司宣布維修日期延至19日凌晨

淡水人面臨停水問題，瓦斯公司決定將維修停供日期後延，欣芝瓦斯公司公告，原先明(2)日凌晨1~6時將維修天然氣管線，維修日期將延至12月19日凌晨1~6時進行，避免淡水人才陸續自來水復供，立刻又陷無瓦斯可用困境。

更多三立新聞網報導

千萬房申貸百萬遭拒！同父異母兄弟爭產 他驚父親生前孽緣死15年竟未解

獨家／立法院法制局提四等親內結婚 生物老師揭古代帝王亂倫悲劇

獨家／租金補貼1間房可多人申請 內政部證實了：係金ㄟ！

獨家／鄰女深夜頻傳嬌喘撞擊聲！他徹夜難眠 專家：請警察到場一起聽

