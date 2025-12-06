淡水6.6萬戶無水噩夢！里長揭3問題轟侯友宜

▲淡北道路工程因承包商不慎挖破地下8公尺深的自來水管，造成6.6萬戶長達139小時的大停水。圖為淡水停水戶到台水供水站取水應急。（圖／記者徐銘穗攝）

[NOWnews今日新聞] 淡北道路工程因承包商不慎挖破地下8公尺深的自來水管，造成6.6萬戶長達139小時的大停水，新北市長侯友宜3日承諾會有補償方案，但遭質疑跳票。淡水區崁頂里長吳庭岳點出這次危機的三大問題，認為沒有單一窗口、沒有指揮中心，造成亂象橫生。

吳庭岳說，這場災難管理實戰中，暴露出「沒有指揮官」和「跨部門協調不良」的致命問題，他在事件第一天獲知可能停水三天且修復時間不確定時，便立即主動發布訊息通知居民，並要求自來水公司設置取水站，這也是最初幾個取水站優先設置在服務里的主要原因。

吳庭岳指出，停水期間的協調作業接連出現「斷點」。首先是盥洗服務方面，吳庭岳聯繫區公所社會人文課協助協調旅館，但因事件肇因單位是工務局，社會課認為應由市府工務局負責，導致跨局處權責不清，協調工作陷入停滯。

接著，吳庭岳發現水車調度更為混亂，水車分屬自來水公司、市府廠商、公所廠商等不同單位，三方之間完全缺乏共同指揮體系，呈現「各自為政」且一度「無法有效溝通」的狀態。

吳庭岳進一步批評，整場長達七天的災變管理流程中，最大的問題是根本沒有成立災害應變中心，等於「沒有指揮官」。吳庭岳提到，當許多社區恢復供水但海洋都心仍無水時，現場沒有單位能統一決策，他甚至一度形同「決策者或指揮官」，緊急拍板用水車向水塔灌水以緩解水壓不足，事後證明該作法可行，但這讓他不禁反問：「真正的指揮官到底是誰？」

吳庭岳藉此次經驗提出三大災後檢討方向，認為市府應重新思考並建立標準作業程序。吳庭岳建議，未來必須預先規劃取水站地點，避免淪為政治角力；水車調度應完全統一指揮，不可再任由不同單位「自己跑自己的」；最重要的是，應立即成立災害應變中心，設立單一窗口，以確保明確指揮體系，建議至少成立前進指揮所，讓各單位24小時進駐，避免第一線人員承擔所有協調壓力。

