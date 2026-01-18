淡江中學 百年文獻數位化

國家圖書館館長王涵青15日率同仁前往新北市私立淡江高級中學，與校長周國生簽署文獻資料數位化合作協議，宣告淡江中學橫跨百年的校史文獻，將逐步轉化為全民可共享的數位文化資產，為台灣教育史留下更完整、可長可久的紀錄。

國家圖書館指出，自民國108年啟動「百年教育文獻資源合作數位化及台灣記憶系統共建共享計畫」以來，已攜手多所百年高中，系統性保存珍貴校史影像與文獻，並於「台灣記憶」、「華文電子書庫」等平台開放社會大眾與研究者利用。近年合作對象更逐步擴及大學及中小學，期盼透過跨校合作，建構我國教育史影像與文獻的核心典藏基地。

王涵青表示，合作並非偶然，而是延續淡水區深厚的歷史脈絡。國圖「台灣記憶」系統中，與馬偕博士及其家族相關影像，早已是重要特色典藏；而淡江中學的歷史，同樣可追溯至馬偕博士創立的牛津學堂，與去年底完成數位化合作的台灣神學院彼此呼應，讓教育、信仰與地方發展的歷史脈絡得以相互串聯，也更突顯數位典藏的公共責任。

值得一提的是，該案特別規畫由學生實際參與校史文獻整理與清冊製作，透過多元學習服務模式，引導學生親手接觸校史文物，在整理、書寫與建檔的過程中，理解學校發展軌跡與情感記憶，相關成果亦將成為後續數位化作業的重要基礎。

周國生說，期待將校史室內的文化資產轉化為台灣社會共享的公共記憶，讓更多人從中認識淡江中學，進而理解台灣教育的歷史深度。