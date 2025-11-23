影》淡江二型火箭任務達標！成功射高7公里、航電系統穩定即時傳輸資訊
由淡江大學航空太空工程學系太空科技實驗室研製的「淡江二型」火箭，23日清晨6時46分在旭海科研火箭發射場成功發射，推進13秒、達最高點的飛行時間為38秒，估計射高超過7公里，且航電系統穩定即時傳輸火箭資訊，符合任務目標。
淡江大學從民國110年起投入科研火箭研發計畫，先前已發射「淡江一型」、「Jessie」、「Polaris」火箭，此次「淡江二型」採用「Polaris」引擎，打造長222公分、直徑14公分、重量52.3公斤、推力2765牛頓、總衝26000牛頓．秒之科研火箭，搭載新一代航電系統，以強化航電通訊與遙測性能。
計畫主持人王怡仁指出，「淡江二型」是淡大研發系列火箭的第4支，每次驗證目的都不同，第一次「淡江一型」驗證推進系統，第二次「Jessie」驗證複材強度，第三次「Polaris」驗證減震系統，而系列火箭目標往發展姿態控制發展，因此透過「淡江二型」驗證航電系統的表現能力。
王怡仁進一步表示，今天的火箭飛試，「淡江二型」推進13秒、達最高點的飛行時間為 38 秒，依最後一筆回傳數據估計，射高超過7公里，後因高度超過傳輸極限，再無資料更新，但團隊設計製造的航電系統在高速與強烈震動環境下能穩定即時傳輸，值得驕傲。
指導教授之一、淡江大學航太系教授歐陽寬表示，淡江大學執行多次火箭研製計畫、技術逐步提升，從追求射高，到設計科學酬載、發展能穩定傳輸的航電系統，已經看出學生越來越專業、進步有目共睹。
航太系蕭富元教授補充，未來團隊將持續推進箭身滾轉控制、火箭分節與空中二次點火等核心技術，而其發展都以穩定可靠的航電系統為基礎。
