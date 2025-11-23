「淡江二型」火箭今升空 創射高7公里新紀錄
準備就序，火箭成功發射，聲音響徹雲霄，由淡江大學團隊研發的科研火箭「淡江二型」，23日在屏東旭海的發射場順利升空。
從2021年開始，淡江大學投入科研火箭的研發，這是第4次的成功案例，搭載的航電系統穩定即時傳輸訊號，而且最高飛行高度超過7公里，也為淡江大學的火箭發展史再添新頁。
淡江大學航空太空工程學系教授王怡仁表示，「本系未來是要走火箭的穩定的控制，就姿態的控制這方面，航電系統非常重要，傳輸的時間大概是38秒，飛行高度高於7公里，這是我們非常大的成就。」
不只淡江大學有成果，成功大學的團隊22日同樣在旭海，成功發射科研火箭「AfterLight 1」。
這個火箭推進了6秒，總飛行時間60秒、射高達到761公尺，搭載的航電系統接收到飛行高度、速度等數據，都完整傳輸，團隊將進行分析，做為後續火箭任務的參考。
AfterLight 1計畫主持人、成大航空太空工程學系副主任吳志勇說：「成大的團隊第一次來使用這個場地，來發射這一個小型科研火箭，雖然說發射的過程短短幾秒鐘就結束了，但是我想這個都是很多同學們努力出來的結果。」
學者分析，國科會責成國家太空中心，推動科研火箭的研發計畫，從國內航太科系札根，就是為培育人才。
淡江大學航空太空工程學系教授蕭富元指出，「太空中心也是在發展運載火箭，裡面以後他所需要的人才工程師，就是從現在開始培養起，如果你大學時候已經有做過相關的東西，那你之後就可以很快上手進一步的技術。」
學者也強調，從這些科研火箭的發射經驗獲得的寶貴記錄，可以為太空教育推廣奠定基礎，更是為相關系統的工程能力提升做好準備。
