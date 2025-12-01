淡江大學榮獲2025台灣永續大學績優獎與創新成長領袖獎：AI+SDGs雙軌轉型展實力

淡江大學再傳捷報！在台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「2025台灣永續大學獎」中脫穎而出，一舉囊括「永續綜合績效：台灣永續大學績優獎」及「永續單項績效：創新成長領袖獎」兩項大獎，展現其在永續治理與數位轉型領域的卓越實力。

永續長蕭瑞祥與資訊長石貴平於11月26日代表出席圓山大飯店的頒獎典禮，由教育部常務次長朱俊彰親自頒獎。本屆永續大學獎共有43所大學參與，其中24校角逐綜合績效獎，淡江大學能獲此殊榮，永續長蕭瑞祥指出，關鍵在於學校秉持「AI+SDGs=∞」與「ESG+AI=∞」的校務發展願景，並結合「國際化、資訊化、未來化」三化教育理念，長期致力於雙軌與數位轉型。

他強調，淡江在國際永續排名、能源管理、碳盤查及穩健財務治理方面成果斐然，包括在2025年THE影響力排名SDG7「可負擔的潔淨能源」中名列全球第22名；此外，能源管理系統（EMS）更達成15%節能率，並榮獲經濟部節能標竿金獎，充分證明其在永續發展上的深厚積累。蕭瑞祥進一步表示，「永續不是口號，而是全校師生長期投入的成果。」他強調，學校參與獎項的真正價值在於透過具公信力的外部機構檢視，以了解做得好的部分，並持續改進。這不僅促使學校反思永續治理的深度與廣度，也讓全體教職員生看見淡江為永續努力所累積的豐碩成果。在永續單項績效（大學治理類）中榮獲創新成長領袖獎，資訊長石貴平表示，這項肯定彰顯了學校長期推動智慧治理與數據驅動決策的成效。

淡江大學自2020年起，便與台灣微軟攜手打造全國首座「全雲端智慧校園」，並於2022年與遠傳電信合作升級至2.0版本，導入5G敏捷通訊與校園永續雲。透過Microsoft 365等工具，不僅建立了跨部門雲端協作機制，更創新開發全國大專校院首創的AI個人數位助理「5C淡小虎」，有效提供會議摘要等多項功能，大幅提升同仁工作效率，節省寶貴時間。展望未來，石貴平資訊長指出，校長葛煥昭已於3月春之饗宴宣布，學校將邁向「全雲端智慧校園3.0」階段，聚焦於四大方向：AI雲端校務治理、AI引領教學創新、數位孿生能源管理，以及智慧永續產學合作。淡江大學的目標不僅是打造一個更智慧、更永續的校園，更期盼能實現「協助校友企業成長、創造學生就業機會、實踐大學社會責任」的三贏產學模式，將永續價值推向更深遠、廣闊的境界。