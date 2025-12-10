淡江大學鬧區驚傳持槍擄人 警攻堅帶回3男大生

新北市 / 綜合報導

新北市淡水警方獲報，淡江大學有兩名學生因賭債，遭人持槍擄走，警方火速到場，帶回兩名受害學生和開車的葉姓嫌犯。據了解，他們前晚在中正區一間佛牌店玩牌，結果慘輸百萬，控訴遭逼簽本票，還被 持槍 抵著。佛牌店老 大學鬧區驚傳持槍擄人警持盾牌攻堅帶回3人 闆娘澄清，是他們自己來約賭，沒有持槍也沒有設局。雙方各說各話，警方將持續調查釐清。

員警打開白色轎車車門準備搜車，男子一臉訝異還搞不清狀況，他被持槍擄人，10日一早民眾目擊，新北市淡水區淡江大學宿舍前，大批員警全副武裝持護盾準備攻堅，他們獲報兩名學生遭擄，警方到場火速救出兩人，連同開車男子通通帶返所釐清。

大學生友人說：「有金錢上的糾紛，被逼著要去簽本票，其中一個人是被簽了140萬，另外一個他是欠30萬。」原來兩名大學生前一天晚上，跑到台北市中正區林森北路上一間佛牌社，邀約佛牌社老闆玩牌，沒想到兩人慘輸共欠下百萬賭債，指控被逼簽本票，事後謝姓大學生回宿舍拿錢時，其中一名大學生鏡趁機報警，說有人持槍擄人。

遭指控佛牌店老闆娘說：「因為如果說我們要押他的話，另1位也會一起上車，不會有1位同學他是騎摩托車讓他回去的，這是不合理的地方，然後我們也沒有持槍，他是自願的出來也都是笑嘻嘻的，上車他也沒問題，他自己開的車門。」遭控設局還持槍擄人，店家大喊冤，秀出對話記錄，說要約賭局的是他們報警的也是他們，而警方到場沒有查到槍枝，到底誰在說謊警方持續釐清。

原始連結







