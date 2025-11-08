淡江大學75周年校慶 全台首座「校務數據中台」亮相
即時中心／綜合報導
台灣高教私校龍頭淡江大學於今（8）日舉行創校75周年校慶慶祝大會，典禮現場不僅匯聚了逾3,000名校友、師生與貴賓，更有來自亞洲、美洲等11個國家、36所國際姐妹校的校長和代表親自蒞校祝賀，淡江大學在114學年新生註冊率在突破101.51%下，慶賀氛圍特別濃厚。典禮前的迎賓環節中，由該校電機系團隊與日本早稻田大學合作研發的AI智能機器人亮相。而融合AI與藝術的「空靈書法，太極揮毫」透過感測器，隔空寫下「生日快樂」令人驚豔。
國際貴賓特別參觀甫整建完成的書卷廣場，驚喜地發現花崗石上刻有淡江全球285所姐妹校的校名，在歡笑聲中合影留念。董事長張家宜感謝姊妹校舊識新交來賀。外賓們下午參與「世界大學校長論壇」，針對全球面臨的「高等教育的數位轉型與永續發展」議題進行深度交流。
校長葛煥昭致詞時指出，淡江以「AI＋SDGs＝∞」、「ESG＋AI＝∞」為校務發展願景，致力以數位與永續轉型相輔相成，並與張建邦創辦人提出的國際化、資訊化、未來化「三化教育理念」緊密結合。在資訊化方面，淡江與微軟、NVIDIA等國際企業合作，成為AI University，並將在2028年打造完成「全雲端智慧校園3.0」。同時在會中播放「數據中台」影片，其功能是將學校原本分散在不同地方的「數據孤島」整合在雲端。透過數據整合，將為學校的招生、學生的輔導及各方面提供相當精準的預判、預測、分析與判斷。
淡江大學11月8日舉辦慶祝大會（圖／淡江大學提供）
世界校友會聯合會總會長、穩懋半導體董事長陳進財致詞時回應張家宜董事長感謝校友們長久以來對母校的支持和向心力，他稱許，淡江屢獲肯定，長期被評選為「企業最愛大學私校第一」。而且母校作為國內首座引領AI教育的校園，期許能夠協助各學系學生能AI賦能，駕馭AI。
典禮中，特別頒發「淡江菁英金鷹獎」予達多科技總經理張瑞峰、辛耘企業副董事長許明棋、台中市政府建設局局長陳大田、馬來西亞留台校友會聯合總會會長彭慶和、中華紙漿董事長黃鯤雄、台塑生醫總經理劉慧啟，表揚其對國家、社會、人群及母校的卓越貢獻。另頒發捐款感謝獎，感謝各界長期對淡江發展的支持。
淡江大學書卷廣場合影（圖／淡江大學提供）
遠傳電信總經理井琪也親自出席，肯定葛校長推動智慧校園的遠見。井琪表示，雙方理念不謀而合因此展開合作，開創國內大專院校數位淨零雙轉型的成功典範；這次再深化將「全雲端智慧校園」2.0邁向3.0，以「校務數據中台」為基礎，結合AI優化校務治理，進而為產業培育更多人才。將加速深化AI技術應用合作，為永續校園注入創新的轉型動能，打造智慧永續校園標竿。
原文出處：快新聞／淡江大學75周年校慶 全台首座「校務數據中台」亮相
更多民視新聞報導
【淡江傳真】淡江75校慶遇上民歌50 「唱自己的歌」策展、對談 串起跨世代青春記憶
【淡江傳真】全球36姊妹校親賀淡江校慶 世界大學校長論壇11/8聚焦AI永續新未來
【淡江傳真】淡江書卷廣場新貌落成 校友捐款「蛋捲」重現經典風華
其他人也在看
懷疑女友劈腿！毒販糾眾持球棒痛毆情敵 強押上車擄人
花蓮縣壽豐鄉7日上午發生一起暴力擄人案件，一名男子遭人當街毆打後被強行押上車帶走。吉安分局接獲報案後立即成立專案小組展開追緝，調閱上百支監視器掌握嫌犯行蹤，於案發不到2小時內在台11丙線發現涉案車輛，成功救出被害人並逮捕5名嫌犯，同時查扣球棒、一級毒品海洛因及二級毒品安非他命等證物。中天新聞網 ・ 6 小時前
台北地方檢察署檢察官林達 (圖)
台灣勵志協會8日邀請台北地方檢察署檢察官林達以「當前國安法制運作之挑戰與建言」為題，發表專題演講。中央社 ・ 7 小時前
鳳凰鬼轉！暴風圈恐侵襲台北 市府曝颱風假準則：依照動向調整
【緯來新聞網】中央氣象署說明，中颱鳳凰可能在接下來幾天急轉彎，朝台灣本島靠近。根據最新推估，台北市未緯來新聞網 ・ 5 小時前
加薩衛生部：以哈戰爭迄今逾6萬9000名巴勒斯坦人喪生
（中央社加薩汗尤尼斯8日綜合外電報導）巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）轄下的加薩衛生當局今天表示，以色列與哈瑪斯戰爭爆發至今，已有超過6萬9000名巴勒斯坦人喪生。中央社 ・ 7 小時前
南台灣重現藍天？吳子嘉斷言：高機率他出線
[NOWnews今日新聞]2026年台南市長選戰持續升溫，民進黨內部由立委陳亭妃、林俊憲兩人激烈角逐提名權；國民黨方面，原本僅立委謝龍介表態，但前立委陳以信也傳出有意投入參選，使戰局更添變數。對此，媒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
補充保費逾10年未檢討 專家：考量物價 應調高門檻至10萬
健保擴大補充保費新制引發爭議，政院前天緊急喊「卡」，健保專家認為，台灣應理性思考健保的未來財務狀況，補充保費不是不能擴大...聯合新聞網 ・ 20 小時前
埔里虎頭山飛行傘相撞墜落！雙雙自行脫困 消防無獲報救援
南投埔里虎頭山飛行傘場傳出一起驚險事件，有網友於臉書「爆料公社公開版」上傳影片並寫下「空難 飛剛好拍到相撞墜落」，從影片中可見兩具飛行傘在空中發生碰撞，傘具纏繞一度失控下墜。中天新聞網 ・ 7 小時前
鳳凰颱風開眼了！最新路徑曝 下週三晚間中心恐登陸「這地區」 最快下週一海警、週二陸警！｜#鏡新聞
更多氣象資訊，交給主播月芳。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 8 小時前
中國習俗好逼人？婚禮車遭人攔下討喜氣 要求「給50條菸」新娘崩潰痛哭
中國河北上演「當街搶劫」戲碼！一對新人準備搭乘婚禮車離開時，竟被一行人攔下，威脅「給50條菸」否則不走人，氣得新娘當場痛哭，雙方僵持近1小時後，新人無奈下只好「坐計程車」離開。對此，婚禮車隊司機透露，新人並未報警，目前婚禮車費用也尚未支付，引起網友質疑。鏡報 ・ 16 小時前
新藍圖連線營隊開講 啟動青年政治思辨服務熱情
（中央社記者黃旭昇新北8日電）由泛藍議員組成的「新藍圖連線」今天在新北市板橋舉辦「青年政連線、共創新藍圖」營隊，吸引全台40餘名青年學子參與。活動結合公共事務、政黨改革及國際情勢等課程，期望激發青年投身公共服務的熱情與思辨力。中央社 ・ 9 小時前
70歲男突爆中風症狀「竟是感冒藥釀禍」 醫：原因在腎臟
一名70多歲長期接受血液透析的老翁，因服用女兒剩下的過敏藥物後出現口齒不清、頭昏及反應遲緩等症狀，一度以為自己中風。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任醫師指出，這是因為洗腎病人服用左旋西替利嗪等抗組織胺藥物時，可能因腎功能受損而導致藥物在體內累積，引發過量副作用。中天新聞網 ・ 13 小時前
郭富城高雄巨蛋開唱！挑歌迷熱跳「鯊魚寶寶舞」 寵粉狂撩：吻我
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導郭富城於今（8）日起一連兩天，帶著「星展銀行-郭富城ICONIC世界巡迴演唱會」首度唱進高雄巨蛋，相隔近一年再次回到台灣，...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
輕度失智無住院需求難納保險 金管會：研議一年期輕症保單
台灣失智症患者數量逐年攀升，65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，輕度失智佔比近三成，對許多家庭而言是一大挑戰！目前市場上針對輕度失智症的保險商品有限，僅少數保險公司提供相關保障。黃杲傑分享照顧失智症親人的經驗，強調失智症發展速度可能很快，讓他開始關注自身保險規劃。保險業務區經理邱雅挺建議民眾可搭配年金式商品，並根據自身條件選取適合方案。金管會表示，保險業者正設計一年期輕症保單，未來將研議鼓勵配套措施。保險法律師劉北元提醒，輕症保單如何在避免浪費醫療資源的情況下，又能確保保戶權益，將是一個需謹慎平衡的課題。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
北美台灣醫師赴貝里斯義診 (圖)
北美洲台灣人醫師協會（NATMA）50人義診團赴台灣友邦貝里斯提供免費醫療服務，4天進行50例外科手術。中央社 ・ 13 小時前
阿富汗巴基斯坦和談再破局 喀布爾歸咎對方不合作
（中央社喀布爾8日綜合外電報導）阿富汗塔利班（Taliban）政府今天說，與巴基斯坦在土耳其舉行的最新一輪和平談判已告失敗，並將原因歸咎於伊斯蘭馬巴德「不負責任且不合作」的態度。中央社 ・ 14 小時前
重光盃少棒開打 颱風若攪局移師「大魯閣」決戰
（中央社記者謝靜雯台北8日電）重光盃全國少棒錦標賽今天於新冠名的「青年公園謝國城紀念棒球場」舉行，開幕戰高雄壽天國小以7比5擊敗台南立人國小。主辦單位表示，若遇颱風攪局，決賽可能移師「大魯閣」。中央社 ・ 6 小時前
舉重》國訓中心首辦家庭日 「舉重女神」郭婞淳媽媽、阿姨都來了
國家運動訓練中心今舉辦成立49年來首場「Sing a song, Fun along家庭日」，邀請培訓隊選手、教練及職員工與家人齊聚一堂，共度充滿笑聲與感動的午後時光，「舉重女神」郭婞淳的媽媽、阿姨也都共襄盛舉。位於高雄左營的國訓中心，家庭日活動內容豐富多元，包含園區導覽、熱鬧市集、趣味競賽、歌唱比自由時報 ・ 5 小時前
2歲童「血輪眼、麵龜手」 竟是猝死風險急症上身！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 家長注意！一名2歲男童連續多日反覆發燒，母親還發現他的手腳腫得像麵龜、雙眼布滿血絲、嘴唇乾裂發紅，脾氣開始煩躁不安，診所醫師察覺狀況有異，建議盡快送急診檢查，經兒科醫師仔細觀察與詢問病史，研判是有猝死風險的急症「川崎病」惹禍，所幸及時藥物治療後狀況大幅好轉。 收治病人的亞洲大學附屬醫院兒童心臟科主治醫師邱俊諫表示，男...匯流新聞網 ・ 14 小時前
回應防檢署規定 雲縣：禁廚餘養豬才是根本
[NOWnews今日新聞]針對防檢署說明「國外輸入動植物檢疫物都是同樣檢疫規範，不因用途數量豁免」，雲林縣政府8日表示，防檢署是依據「法令面」解釋，實際狀況則是，民眾可能透過「旅客攜帶食品入境免申請查...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
「保費惹議喊卡」後同框總統！ 石崇良：當衛福部長「壓力大」
「保費惹議喊卡」後同框總統！ 石崇良：當衛福部長「壓力大」EBC東森新聞 ・ 8 小時前