淡江大學75周年校慶 全台首座「校務數據中台」亮相

台灣高教私校龍頭淡江大學於今（8）日舉行創校75周年校慶慶祝大會，典禮現場不僅匯聚了逾3,000名校友、師生與貴賓，更有來自亞洲、美洲等11個國家、36所國際姐妹校的校長和代表親自蒞校祝賀，淡江大學在114學年新生註冊率在突破101.51%下，慶賀氛圍特別濃厚。典禮前的迎賓環節中，由該校電機系團隊與日本早稻田大學合作研發的AI智能機器人亮相。而融合AI與藝術的「空靈書法，太極揮毫」透過感測器，隔空寫下「生日快樂」令人驚豔。

國際貴賓特別參觀甫整建完成的書卷廣場，驚喜地發現花崗石上刻有淡江全球285所姐妹校的校名，在歡笑聲中合影留念。董事長張家宜感謝姊妹校舊識新交來賀。外賓們下午參與「世界大學校長論壇」，針對全球面臨的「高等教育的數位轉型與永續發展」議題進行深度交流。

校長葛煥昭致詞時指出，淡江以「AI＋SDGs＝∞」、「ESG＋AI＝∞」為校務發展願景，致力以數位與永續轉型相輔相成，並與張建邦創辦人提出的國際化、資訊化、未來化「三化教育理念」緊密結合。在資訊化方面，淡江與微軟、NVIDIA等國際企業合作，成為AI University，並將在2028年打造完成「全雲端智慧校園3.0」。同時在會中播放「數據中台」影片，其功能是將學校原本分散在不同地方的「數據孤島」整合在雲端。透過數據整合，將為學校的招生、學生的輔導及各方面提供相當精準的預判、預測、分析與判斷。





淡江大學11月8日舉辦慶祝大會（圖／淡江大學提供）





世界校友會聯合會總會長、穩懋半導體董事長陳進財致詞時回應張家宜董事長感謝校友們長久以來對母校的支持和向心力，他稱許，淡江屢獲肯定，長期被評選為「企業最愛大學私校第一」。而且母校作為國內首座引領AI教育的校園，期許能夠協助各學系學生能AI賦能，駕馭AI。

典禮中，特別頒發「淡江菁英金鷹獎」予達多科技總經理張瑞峰、辛耘企業副董事長許明棋、台中市政府建設局局長陳大田、馬來西亞留台校友會聯合總會會長彭慶和、中華紙漿董事長黃鯤雄、台塑生醫總經理劉慧啟，表揚其對國家、社會、人群及母校的卓越貢獻。另頒發捐款感謝獎，感謝各界長期對淡江發展的支持。





淡江大學書卷廣場合影（圖／淡江大學提供）

遠傳電信總經理井琪也親自出席，肯定葛校長推動智慧校園的遠見。井琪表示，雙方理念不謀而合因此展開合作，開創國內大專院校數位淨零雙轉型的成功典範；這次再深化將「全雲端智慧校園」2.0邁向3.0，以「校務數據中台」為基礎，結合AI優化校務治理，進而為產業培育更多人才。將加速深化AI技術應用合作，為永續校園注入創新的轉型動能，打造智慧永續校園標竿。

