淡江大橋上可放跨年煙火？侯友宜：研議以光雕、投影取代

淡水河沿岸近年為施放跨年煙火地點，吸引眾多遊客前來觀賞。（本報資料照片）

針對淡江大橋橋體是否能施放煙火，新北市長侯友宜說，目前尚未與交通部達成協議，可採投影、光雕等方式替代。（高鈞麟攝）

淡江大橋預定民國115年5月通車，淡水河沿岸近年為施放跨年煙火地點，國民黨議員陳偉杰表示，淡江大橋通車後是否能實現市府預想在橋上放煙火的構想？新北市長侯友宜說，目前尚未與交通部達成協議，可採投影、光雕等方式替代，相信年底中央會來新北觀摩及學習。

陳偉杰指出，近年淡水施放跨年煙火秀，眾多遊客前來觀賞，當初市府期待能媲美澳洲雪梨，在淡江大橋放煙火，如今該如何突破？侯友宜說，目前尚與交通部溝通中，橋體放煙火仍未與交通部達成協議，可做投影、光雕，呈現不同的意象，延續節慶亮點。

此外，議員劉美芳提及，AI與半導體是台灣的命脈，輝達執行長黃仁勳曾強調「台灣絕對要投資核能，使用能源不應該被汙名化」，沒有穩定電力，就沒有AI產業，也留不住人才。

她說，目前重啟核電的評估報告已排入經濟部審議期程，預計12月初完成審查，「在AI與青年創業並行的時代，能源是不是應該要提前布局？核能是否該列為能源選項之一？」

侯友宜表示，只要經過專業科學的安全評估，確保安全無虞、供電穩定，「當然核電就可以重啟，這也是我的方向與目標，希望讓台灣經濟穩定發展，但核電一定要安全無虞，這才是最重要的」。

