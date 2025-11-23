淡江大橋完工 蔡英文讚：中央地方合作典範
[NOWnews今日新聞] 前總統蔡英文與前閣揆蘇貞昌今（23）日分別在臉書提及明年即將通車的淡江大橋，蔡英文表示，要感謝這項建設的工程單位，以及中央政府與新北市府共同努力，才能誕生這座躍上國際舞台的公共工程，也強調這不僅展現了台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，「為了國家利益、人民優先的合作典範」。
蔡英文表示，自己之前說過，卸任後，要跟蘇院長一起到處看看，為台灣做的建設與改變。前些日子，在工信工程總裁潘俊榮邀請下，參觀明年即將完工的淡江大橋。網路上已經有很多關於淡江大橋的美照，很高興這一次能夠親臨現場，一舉將淡水河景、台北港和漁人碼頭收進眼裡。
蔡英文說，自己要謝謝所有投入這項建設的工程單位，以及中央政府與新北市府共同努力，才能誕生這座躍上國際舞台的公共工程。也要謝謝中央政府，持續補助地方將近300億元，包括淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌，改善淡水的交通，讓新北市民、台灣人民能有更好的生活。
蔡英文提到，這座橋，不僅展現了台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範，期待淡江大橋明年通車後，能為地方帶來更多的榮景，為台灣帶來更多的關注。
