淡江大橋宛如舞者「翩翩起舞」 公路局揭密關鍵施工技術：每根燈柱高度、角度都不同

淡江大橋將於今年5月完工通車，先前已在去年9月16日正式合龍，橋體全線貫通後，為了完善整體橋梁結構安全，提升行車舒適度，淡江大橋正進行包含斜索阻尼、景觀燈柱的安裝及高性能GUSS瀝青的鋪設等作業。交通部公路局透露，淡江大橋以「雲門舞集」舞動姿態為靈感，且有許多關鍵施工技術；而且每根燈柱的高度與角度皆不同，帶出宛如舞者般翩翩起舞的設計理念。

淡江大橋正進行包含斜索阻尼、景觀燈柱的安裝及高性能GUSS瀝青的鋪設等作業。（圖／交通部）

公路局說明，淡江大橋由國際知名建築師札哈·哈蒂（Zaha Hadid）事務所操刀，以「雲門舞集」舞動姿態為靈感，打造全球跨距最長的單塔不對稱斜張橋；未來完工通車後除了能縮短淡水與八里間約15公里的路程，節省約25分鐘車程外，更兼具公路景觀、環境生態與觀光發展之深度意義。繼主橋體完工後，施工團隊開始進行更細部的橋面施工，以提升路面耐用度、行車舒適性並確保主橋結構的穩定。

公路局透露，在提升路面耐用度上，淡江大橋路面採鋼床板GUSS瀝青混凝土鋪面，這是專為鋼橋設計的高性能鋪面材料，為防止雨水滲入鋼床板，杜絕鋼材銹蝕導致疲勞破壞，於鋪面底層導入關鍵技術GUSS瀝青混凝土，為鋼床板打造一道可靠的防水保護層，特性就像「把一鍋高溫、流動性極佳的黑色糖漿均勻倒在鋼板上」，能牢牢黏附、自然找平，並具防水、防車轍與高溫穩定性。這項工法可讓鋪面不會因鋼橋熱脹冷縮或重車通過鬆動或變形，提升橋面耐久性與行車舒適度，為未來長期使用奠定良好品質基礎。

公路局也提到，淡江大橋最醒目的視覺焦點，便是如琴弦般放射而出的斜拉鋼索，而這也是撐起整座橋梁的核心構造。每一根斜索上配置的阻尼與主橋隔減震系統，共同抵抗強風與地震所引起的震動，其中設置於主橋塔的HFR（液態黏滯性阻尼器），每支阻尼力750t、總阻尼力5,250t，衝程±40cm，以經常性地震維持無損壞、偶發大地震僅有產生小損壞可手動復位，確保主橋結構之穩定與長久安全，未來淡江大橋將會是北海岸交通的生命線。



公路局強調，淡江大橋各項工程進度順利推進，後續施工團隊將持續以最謹慎態度，在兼顧安全、品質的前提下，持續努力朝5月12日通車目標穩健前進，期望通車後將為北部交通與經濟注入新動能，並成為臺灣工程技術的最佳典範。

